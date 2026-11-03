Сутра обиљежавамо Седам спавача

Аутор:АТВ редакција
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Заспали су бјежећи од прогона, а када су отворили очи, свијет који су познавали више није постојао.
Према хришћанском предању, седморица младића из Ефеса пробудила су се послије готово два вијека, у граду у којем се вјера, због које су били осуђени на смрт, сада слободно исповиједала.
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Српска православна црква и вјерници у сриједу, 4. новембра, обиљежавају спомен на Светих седам мученика Ефеских, познатих и као Седам спавача или Седам отрока ефеских. Истог дана прославља се и Свети равноапостолни Аверкије Јерапољски.
Предање о седморици младића везује се за вријеме римског цара Декија и прогона хришћана у трећем вијеку. Максимилијан, Јамвлих, Мартинијан, Јован, Дионисије, Екзакустодијан и Антонин били су млади војници из угледних ефеских породица.
Када је од њих затражено да принесу жртве паганским боговима, остали су вјерни хришћанству. Склонили су се у пећину на брду Охлон, недалеко од Ефеса, гдје су се молили и припремали за страдање.
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Цар је, сазнавши гдје се налазе, наредио да улаз буде зазидан. Према црквеном предању, младиће је тада обузео чудесан сан, док су двојица потајних хришћана сачувала запис о њиховим именима и судбини.
Када је пећина касније отворена, у вријеме цара Теодосија Млађег, младићи су се, према предању, пробудили мислећи да су кратко спавали.
Јамвлих је отишао у град по хљеб. Међутим, на градским вратима угледао је крст, а на улицама чуо људе како слободно говоре о Христу. Збуњеност је постала још већа када је покушао да плати новцем из времена цара Декија.
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Управо су старе кованице изазвале сумњу трговаца и довеле до откривања пећине и приче о седморици младића. У различитим верзијама предања трајање њиховог сна наводи се другачије, али је порука иста: њихово буђење представља свједочанство вјере у васкрсење.
Седам спавача имају посебно мјесто и у молитвеној традицији. У Великом требнику постоји молитва која их помиње, намијењена болеснима који не могу да спавају.
Због тога се њихов спомен повезује са молитвом за спокој, одмор и утјеху онима које муче немир и бесане ноћи.
Вјерници празник могу да посвете молитви, одласку на богослужење и пажњи према ближњима, посебно онима који пролазе кроз тежак период. Смисао празника је у сјећању на истрајност седморице младића и наду коју њихово предање преноси.
Поред 4. новембра, Седморица ефеских младића имају спомен и 17. августа, односно 4. августа по јулијанском календару.
Различите црквене традиције ова два датума повезују са њиховим уснућем и чудесним буђењем.
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