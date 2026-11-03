Одбачена кривична пријава против Мирјане Пајковић: Снимала садржај за одрасле

Аутор:АТВ редакција
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Основно државно тужилаштво у Подгорици одбацило је кривичну пријаву против бивше државне секретарке у Министарству људских и мањинских права Мирјане Пајковић, коју је полиција поднијела због сумње да је помагала особи након извршења кривичног дјела.
Пајковић је навела да се пријава односила на сумње да је, док је обављала државну функцију, помагала Цетињанину Николи Дрецуну. За њим је расписана међународна потјерница због сумње да је учествовао у двоструком убиству на Цетињу, као и у рањавању још три особе.
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Како је истакла, тужилаштво је 21. октобра 2026. године донијело одлуку о одбацивању пријаве, уз образложење да не постоје основи сумње да је починила кривично дјело које се гони по службеној дужности.
Бивша државна секретарка нагласила је да је пријава одбачена још током извиђаја, прије покретања формалне истраге, као и да у том поступку није ни саслушана.
"Кривична пријава одбачена је већ у фази извиђаја, односно прије покретања било какве формалне истраге. Такође, супротно појединим наводима који су се раније појављивали у медијима, поступајућа државна тужитељка ме овим поводом није ни саслушала. Одлука о одбацивању пријаве донијета је без мог саслушања, на основу процјене прикупљених података и садржаја пријаве", навела је Пајковић.
Мирјана Пајковић доспјела је у жижу јавности након што су се почетком 2026. године на друштвеним мрежама појавили њени интимни снимци, што је изазвало велики скандал у Црној Гори. Афера је повезивана са Дејаном Вукшићем, бившим директором Агенције за националну безбједност и некадашњим савјетником предсједника Јакова Милатовића. Случај је изазвао бројне реакције у јавности, а Пајковић и Вукшић нашли су се под великим медијским притиском.
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Пајковић је тврдила да је ријеч о неовлаштеном објављивању приватног садржаја, наводећи да је била изложена притисцима, пријетњама и уцјенама. Касније је пажњу јавности поново привукла због аматерског снимања садржаја за одрасле и активности на платформама намијењеним таквој врсти садржаја. У међувремену је најавила и правне кораке због дистрибуције својих интимних снимака.
(Телеграф)
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