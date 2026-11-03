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Пали и супруга и син: Нови детаљи хапшења Југослава Николића

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03.11.2026 20:50

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Југослав Николић
Фото: Screenshot / YouTube

По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, припадници Службе за борбу против корупције привели су директора Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) Југослава Николића (71), а полиција је ухапсила и његову супругу О. Н. (71) и сина Ђ. Н. (45), потврђено је "Телеграфу"!

Како је "Телеграф" већ писао, Николић се сумњичи да је заједно са супругом и сином, у периоду од новембра 2019. године до новембра 2024. године у Београду, Чачку, Ужицу, Бајиној Башти и Црној Гори извршио пренос и конверзију имовине у укупном износу од најмање 650.000 евра са знањем да она потиче од криминалне дјелатности, а у намјери да прикрије њено незаконито поријекло.

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Свим осумњиченима се на терет ставља прање новца, а Николићу и кривично дјело непријављивање имовине и прихода или давање лажних података о имовини и приходима.

Постоји сумња да је Николић у наведеном периоду извршио готовинске уплате новца, за који нема поријекло у приходима, у укупном износу од 41.878.195,00 динара, 43.150,00 евра и 44.760,00 швајцарских франака на своје рачуне отворене у једној банци, те је куповао некретнине у Београду, Ужицу и Црној Гори.

При томе, у погледу наведеног увећања своје имовине није подносио извјештаје о битним променама имовине Агенцији за спречавање корупције, као јавни функционер – директор РХМЗ, што је био дужан да чини у складу са чланом 69. Закона о спречавању корупције.

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О.Н. је, како се сумња, у периоду од јуна 2021. године до 2023. године извршила пренос новца од најмање 227.548,00 евра за који нема поријекло у законитим приходима, на име куповине више некретнина-станова, гаражног мјеста, те пословног простора у Чачку и Црној Гори.

Ђ.Н. је, како се сумња, у јуну 2021. године извршио пренос новца од најмање 1,5 милиона динара на име куповине стана у Црној Гори.

Такође постоје основи сумње да су Николић и О.Н. 22. новембра 2024. године у Чачку и 28. новембра 2024. године у Црној Гори извршили пренос имовине са знањем да та имовина потиче од криминалне дјелатности, у намјери да се прикрије њено незаконито поријекло, тако што су у Чачку код јавног биљежника закључили уговор о уступању и расподијели имовине за живота којим су уступили Ђ.Н. сва својинска права која имају на више станова, гаражних мјеста и катастарских парцела, као и једном пословном простору.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Југослав Николић

хапшење

Србија

прање новца

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