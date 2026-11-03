У кревету нашао мртву унуку, па брутално убио свог сина

Аутор:АТВ редакција
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Браиму Демирију одређен је једномјесечни притвор због убиства сина Адониса Демирија у селу Демирај код Гњилана.
У одлуци Основног суда наводи се да је 65-годишњак 1. новембра, након сукоба, лишио живота свог 27-годишњег сина, као и да је претходно у њиховој кући пронађена мртва тромјесечна беба.
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"Након физичког сукоба са својим сином, лишио га је живота, док је претходно и дијете Д. Д. пронађено мртво, са знацима насиља, у кревету свог оца, гдје су примјећене и мрље крви. Све то је, према сумњама, проузроковао њен отац, сада покојни Адонис", наводи се у одлуци Основног суда у Гњилану.
Браим Демири осумњичен је за два кривична дјела – тешко убиство и неовлаштено држање оружја. Телевизија Топ Цханел дошла је до документације Основног тужилаштва у Гњилану, у којој је затражено одређивање једномјесечног притвора.
У документу се наводи да је 65-годишњак, након сукоба са својим 27-годишњим сином Адонисом, између поноћи и јутра, лишио сина живота.
"Са умишљајем је лишио живота свог сина Адониса, тако што га је ударао песницама у главу и различите дијелове тијела, затим тврдим предметом у десну страну главе, оборио га на земљу, а потом му конопцем који му је ставио око врата, према траговима, одузео живот дављењем", наводи се у документацији.
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Тужилаштво наводи да прве сумње указују на то да је 27-годишњак, сада покојни, нанио повреде које су довеле до смрти тромјесечне бебе.
"Пронађена је мртва беба, са знацима насиља, у кревету свог оца, сада покојног Адониса, гдје су примјећене и мрље крви. Све то је, према сумњама, проузроковао њен отац, сада покојни Адонис", наводи се у захтјеву тужилаштва за одређивање притвора Браиму Демирију.
Према овом извјештају, осумњичени није само Браим Демири већ и његова супруга Хабибе Демири, мајка 27-годишњака, и то због сумње да је помагала у извршењу кривичног дјела.
Тужилаштво је уз документацију приложило и извјештај тзв. косовске полиције, односно Одјељења за тешка кривична дјела у Приштини, са увиђаја на мјесту догађаја.
Надлежни су прибавили и снимке сигурносних камера са куће брата Браима Демирија, а они су тужилаштву послужили као аргумент за захтјев за одређивање једномјесечног притвора 65-годишњаку. У документацији се указује и на неслагање између изјава осумњичених и онога што се види на снимцима сигурносних камера.
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"Имајући у виду да су оба осумњичена изнијела верзије догађаја које су у супротности са снимцима сигурносних камера, постоји реална опасност да би осумњичени, уколико би се нашао на слободи, усаглашавао исказе са са осумњиченом, чиме би ометао несметано вођење кривичног поступка", наводи се у захтјеву Основног тужилаштва у Гњилану.
Према доступним информацијама, 65-годишњак нема криминалну прошлост, док је његов сада покојни син био осуђен на шест мјесеци затвора због пријетњи упућених вјереници, мајци тромјесечне бебе, и то пред огранком Основног суда у Каменици.
Казна затвора изречена 17. јуна 2026. године замијењена му је новчаном казном од 1.800 евра. Такође, наводи се да је претходно провео два мјесеца у притвору на Форензичкој психијатрији у Приштини, због сумње да је користио наркотичке супстанце, односно кокаин.
Због његове зависности, суд му је изрекао и мјеру обавезног психијатријског лијечења на слободи.
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Претходно је, 11. априла ове године, суд издао и хитну заштитну мјеру против њега, која се односила на његову вјереницу и која је требало да траје 12 мјесеци.
(Курир)
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