Градоначелник Горажда поручио грађанима: Нека нам је Бог на помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Горажда Ернест Имамовић упозорио је да би се овај град могао суочити с озбиљним комуналним колапсом након што су грађани блокирали приступ депонији Шишета и поручили да више неће дозволити одлагање отпада на тој локацији.
Град тренутно тражи алтернативно рјешење, а Имамовић упозорава да би превоз смећа у друге градове могао изазвати огромне трошкове.
Говорио је и о могућем поскупљењу комуналних услуга, проблемима у изградњи нове депоније Трешњевица, загађењу ваздуха, тунелу Храњен и политичким проблемима који, како тврди, успоравају развој Горажда.
Говорећи о протестима грађана који су блокирали приступ депонији Шишета, Имамовић је казао да је лично изашао пред окупљене и покушао одговорити на њихова питања.
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"Ја сам с грађанима био директно на протестима и понудио одговоре на низ питања која су имали према градоначелнику, Кантону, одборницима и посланицима. Драго ми је да сам један од ријетких политичара који је изашао пред људе, а наша директна надлежност је комунална политика, која је посљедњих деценија заиста запуштена", рекао је.
Подсјетио је да је депонија Шишета отворена још 2010. године, иако је првобитно било предвиђено да се користи само двије године.
"То је отворено 2010. године, срамотном тадашњом наредбом да се на том локалитету изнад града, гдје је наше херојско мјесто Ророви, направи таква депонија. Било је обећано двије године. Ево, 2026. година је ту. Оно што сам ја директно покренуо с тимом људи јесте да смо на другом локалитету кренули градити нову депонију. Нажалост, тренутна судска мјера онемогућава пријевоз материјала за даљњу градњу тим путем и ми смо у преговорима да алтернативним путем наставимо градити Трешњевицу", рекао је он.
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Имамовић је нагласио да је депонија Шишета, према његовим ријечима, незаконита.
"Ово што гледаоци могу видјети јесте депонија Шишета, која је илегална. Она је на тој локацији потпуно незаконита. То није проблем само Горажда, него и других депонија у Босни и Херцеговини", додаје он.
Закључујући разговор, Имамовић је поново упозорио да ће управљање отпадом и водоснабдијевање бити међу највећим изазовима у наредном периоду.
“То фрустрира грађане, а фрустрира и мене као градоначелника. Морамо јасно говорити о најважнијим проблемима. У наредном периоду то ће сигурно бити депоније и водоснабдијевање. Босна и Херцеговина у тим областима као да је остала у осамдесетим годинама прошлог стољећа. Годинама се ништа није подузимало и сада нам на наплату долази отпад који су претходне генерације затрпавале и одлагале.
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Поручио је да подржава активизам грађана и њихово право да знају како се рјешавају проблеми у локалној заједници.
“Зато подржавам активно учешће грађана. Грађани морају знати све, и оно што је добро и оно што није добро. Морамо јасно поручити да је дошло вријеме да се таква пракса прекине и да више нећемо одвозити смеће на илегалне депоније".
На крају је изнио упозорење о неизвјесности која очекује Горажде.
“Оно што могу рећи јесте да нам у наредном периоду само нека нам је Бог на помоћи док тражимо гдје ћемо одвозити смеће и које ћемо локације пронаћи. Али то је наш посао и наставићемо радити", закључио је он за "Н1".
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