Техеран објавио језив снимак: Да ли је најављен нуклеарни удар?

Аутор:АТВ редакција
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Ирански државни медији објавили су осам минута дуг видео-снимак с упутствима грађанима како да преживе нуклеарни напад.
У снимку се објашњава грађанима како да се заштите од експлозије, пронађу склониште и избјегну излагање радиоактивом таласу. Видео је објављен у вријеме све већих напетости између Ирана, САД и Израела.
Многи се, стога питају, да ли је овим видеом најављена могућност нуклеарног удара.
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Иранска државна новинска агенција ИРНА објавила је видео 29. октобра, у склопу националне недјеље цивилне заштите. Упутства су припремиле хитне службе покрајине Исфахан, у којој се налази иранско нуклеарно постројење Натанз.
У видеу грађане упозоравају да не гледају директно у бљесак нуклеарне експлозије. Ако се налазе на отвореном, требало би да се склоне иза чврсте препреке, легну на тло и заштите главу и лице.
Након проласка ударног таласа савјетује им се да што прије уђу у најближу чврсту зграду, по могућности у подрум или просторију у централном дијелу објекта, што даље од прозора и спољних зидова.
🚨التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالات الأخبار الإيرانية تنشر فيديو تحذير للمواطنين إذا وقعت ضربة نووية وعدة تعليمات للتعامل مع الانفجار النووي:-
🔴 لا تنظروا إلى الضوء شديد الانفجار.
🔴 إن كنتم في الخارج ولم تتمكنوا فوراً من دخول مبنى، احتموا خلف حاجز، واستلقوا على الأرض، وغطوا الرأس والوجه.
🔴 بعد مرور موجة الانفجار ادخلوا أقرب مبنى، لا تبقوا للمشاهدة أو التصوير، ولا تحتموا داخل السيارة.
🔴 داخل المبنى اذهبوا إلى القبو أو الوسط، بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية.
🔴 أغلقوا الأبواب والنوافذ، وأطفئوا المكيف أو أي تهوية تسحب هواءً من الخارج.
🔴 إذا تعرضتم للجو الخارجي اخلعوا الملابس الخارجية دون نفضها، وضعوها في كيس محكم بعيدًا عن الناس لكن لا تخرجوا لرميه خارجاً.
🔴 اغتسلوا بماء فاتر وصابون، واستخدموا شامبو عادي بلا بلسم، وإن تعذّر الاستحمام فنظّفوا الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبللة.
🔴 استخدموا مياهًا معبأة وطعامًا مغلفًا، واستعدوا للبقاء في الملجأ 24 ساعة على الأقل.
🔴 لا تفترضوا أن البيئة أصبحت آمنة بعد 24 ساعة، اتبعوا الإعلانات الرسمية وبيانات الطوارئ لمسار الخروج الآمن.
🔴 إن اندلعت نيران في المبنى أو خُشي انهياره، انتقلوا إلى ملجأ أكثر أمانًا.
🔴 راجعوا هذه التعليمات مع العائلة مسبقًا لتقليل الأضرار.— أكسيوس (@Axios_ar) November 3, 2026
Грађанима се такође препоручује затварање врата и прозора и искључивање клима и система за вентилацију који увлаче ваздух споља.
У случају могућег излагања радиоактивним честицама, грађани би требало пажљиво да скину одјећу, спакују је у затворену врећу и да се оперу млаком водом и сапуном.
Иранске службе савјетују и коришћење флаширане воде и конзервиране хране. Грађани би требало да остану у склоништу најмање 24 сата и прате службена обавјештења прије изласка.
Упутства су објављена у склопу иранске недјеље цивилне заштите, која се обиљежава већ годинама. Међутим, овако детаљна јавна припрема за могућу нуклеарну експлозију привукла је пажњу због тренутних односа Техерана и Вашингтона.
Објава снимка поново је привукла пажњу након што је амерички конзервативни водитељ Такер Карлсон недавно објавио да би предсједник Доналд Трамп могао у идућих неколико дана да нареди нуклеарни напад на Иран.
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Карлсон је на друштвеној мрежи Икс написао да израелски премијер Бењамин Нетанјаху врши притисак на Трампа да нападне подземни комплекс познат као Пикакс планина, недалеко од нуклеарног постројења Натанц.
Према Карлсоновим тврдњама, израелске обавјештајне службе вјерују да је Иран тамо поновио покренуо обогаћивање уранијума. Карлсон тврди и да конвенционално америчко оружје не може да уништи дубоко укопане тунеле.
Карлсон за своје тврдње о припреми нуклеарног напада није понудио доказе који се могу независно провјерити. Ни америчке ни израелске власти нису потврдиле да се такав напад разматра.
Амерички предсједник раније је говорио о могућности нових напада на иранска нуклеарна постројења али је јавно одбацио употребу нуклеарног оружја.
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У разговору за "Њузмакс" средином октобра рекао је да САД не морају да користе нуклеарно оружје против Ирана.
Карлсонове тврдње изазвале су бројне реакције у америчкој јавности, али за сада нема потврде да Вашингтон припрема нуклеарни напад.
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