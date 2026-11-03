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Иран показао тунеле из којих гађа бродове - ВИДЕО

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03.11.2026 20:30

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Иранска ракета
Фото: Screenshot / X

Ирански корпус чувара исламске револуције (ИРГЦ) објавио је снимак подземних тунела на југу Ирана у којима су смјештене противбродске ракете и брзи јуришни чамци, уз снимке лансирања пројектила.

Према наводима ИРГЦ-а, објекте је обишао представник врховног вође Ирана при Револуционарној гарди.

На снимку се виде дуги бетонски тунели, с низовима камиона који носе лансере ракета. Зидови су исписани паролама на персијском језику, а дуж ходника постављене су иранске заставе.

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Већи дио видеа чине снимци лансирања. Ракете се испаљују с мобилних лансера у пустињи и на обали, а један пројектил лети ниско изнад површине мора.

На крају снимка види се ракета која погађа брод, изнад којег се диже ватрена кугла те експлозија снимљена термалном камером.

ИРГЦ није навео гдје се тунели тачно налазе нити када су снимци лансирања настали.

Снимак је објављен након што су Сједињене Америчке Државе потврдиле напад на стратешко острво Кешм у Ормуском мореузу.

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