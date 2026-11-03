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Сударила се два хеликоптера, има страдалих

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03.11.2026 20:25

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Судар хеликоптера на Монт Евересту
Фото: Screenshot / X

Два хеликоптера сударила су се у ваздуху током покушаја слијетања у близини базног кампа на Монт Евересту, а у несрећи је погинуо један индијски туриста, потврдио је локални полицијски службеник.

У истом хеликоптеру налазио се и држављанин Новог Зеланда, који је након несреће превезен у болницу у Катмандуу.

Према писању листа "Катманду Пост", пилоти оба хеликоптера преживјели су несрећу, иако је један од њих повријеђен.

Видеоснимци несреће приказују тренутак у којем пропелер једног хеликоптера удара у труп другог, свега неколико метара изнад тла. Обје летјелице долазиле су из супротних смјерова и покушавале готово истовремено слетјети на снијегом или ледом прекривен простор који се користи као хелидром. Оба хеликоптера претрпјела су велика оштећења.

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Несрећа се догодила у селу Фериче, на надморској висини од 4.371 метра. Ово мјесто често посјећују планинари на путу према базном кампу Евереста, који представља полазиште за експедиције на највиши врх свијета, висок 8.849 метара.

Узрок судара засад није познат.

Несрећа је поново отворила питање све већег броја хеликоптерских летова у подручју Монт Евереста.

Према писању "Катманду Поста", туристичке компаније већ годинама воде спорове с локалним заједницама, које упозоравају да интензивнији ваздушни саобраћај представља пријетњу осјетљивом екосистему овог подручја.

Са друге стране, туристички оператери истичу да су скупи панорамски летови важан дио туристичке понуде и извор прихода за регију.

(Радиосарајево)

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Тагови :

Хеликоптер

судар хеликоптера

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