Доналд Трамп увјерен у побједу Републиканске странке

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп увјерен је да ће на данашњим изборима за Конгрес побиједити његова Републиканска странка.
"Мислим да ће резултати бити много бољи од очекиваних", рекао је Трамп.
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Он је изразио увјерење да ће његова странка задржати већину у Представничком дому и Сенату.
Американци данас бирају свих 435 чланова Представничког дома и 35 од 100 чланова Сената америчког Конгреса.
Осим Представничког дома и Сената, већина америчких држава одржава и изборе за гувернере, укључујући Калифорнију, Аризону и Мичиген.
Републиканци тренутно имају тијесну већину у Представничком дому, са 218 од 435 мандата, док демократе имају 214 мандата.
Два мјеста су упражњена, а представник Кевин Кили сада је независни кандидат након што је напустио Републиканску странку.
Многи бирачи су већ гласали, а Изборна лабораторија Универзитета у Флориди пребројала је унапријед више од 55 милиона гласова.
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Трамп је међу онима који су гласали унапријед, а то је обавио на бирачком мјесту у Палм Бичу на Флориди 24. октобра.
(Срна)
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