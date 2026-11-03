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Доналд Трамп увјерен у побједу Републиканске странке

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03.11.2026 19:07

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Предсједник Доналд Трамп говори на прослави Ноћи вјештица на свом имању Мар-а-Лаго у Палм Бичу, на Флориди, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп увјерен је да ће на данашњим изборима за Конгрес побиједити његова Републиканска странка.

"Мислим да ће резултати бити много бољи од очекиваних", рекао је Трамп.

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Он је изразио увјерење да ће његова странка задржати већину у Представничком дому и Сенату.

Американци данас бирају свих 435 чланова Представничког дома и 35 од 100 чланова Сената америчког Конгреса.

Осим Представничког дома и Сената, већина америчких држава одржава и изборе за гувернере, укључујући Калифорнију, Аризону и Мичиген.

Републиканци тренутно имају тијесну већину у Представничком дому, са 218 од 435 мандата, док демократе имају 214 мандата.

Два мјеста су упражњена, а представник Кевин Кили сада је независни кандидат након што је напустио Републиканску странку.

Многи бирачи су већ гласали, а Изборна лабораторија Универзитета у Флориди пребројала је унапријед више од 55 милиона гласова.

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Трамп је међу онима који су гласали унапријед, а то је обавио на бирачком мјесту у Палм Бичу на Флориди 24. октобра.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Амерички Сенат

Сенат САД

Републиканска странка

Демократска странка

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