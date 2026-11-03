Хрватска мијења услове за одлазак у пензију

Аутор:АТВ редакција
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Пензија у Хрватској од 1. јануара 2027. године доноси нове услове за жене, које ће морати имати више година живота и радног стажа да би оствариле право на редовну или пријевремену пензију.
Промјене су дио постепеног изједначавања услова за пензионисање жена и мушкараца.
Према подацима Хрватског завода за пензионо осигурање (ХЗМО), у редовну старосну пензију жене ће моћи да иду са најмање 64 године и три мјесеца живота и 15 година пензионог стажа.
Промјене се односе и на пријевремено пензионисање, па ће од 2027. жене за остваривање тог права морати имати да имају најмање 59 година и три мјесеца живота и 34 године и три мјесеца пензионог стажа, пише хрватски портал Индекс.
У односу на текућу годину оба услова повећавају се за три месеца.
Старосна граница ће наставити да расте и у наредним годинама, па ће за 2028. годину жене у редовну пензију моћи са 64 године и шест месеци, а у 2029. години са 64 године и девет мјесеци.
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