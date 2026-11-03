Logo

Хрватска мијења услове за одлазак у пензију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 10:23

Коментари:

1
Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Фото: Eyüpcan Timur/Pixels

Пензија у Хрватској од 1. јануара 2027. године доноси нове услове за жене, које ће морати имати више година живота и радног стажа да би оствариле право на редовну или пријевремену пензију.

Промјене су дио постепеног изједначавања услова за пензионисање жена и мушкараца.

Према подацима Хрватског завода за пензионо осигурање (ХЗМО), у редовну старосну пензију жене ће моћи да иду са најмање 64 године и три мјесеца живота и 15 година пензионог стажа.

Промјене се односе и на пријевремено пензионисање, па ће од 2027. жене за остваривање тог права морати имати да имају најмање 59 година и три мјесеца живота и 34 године и три мјесеца пензионог стажа, пише хрватски портал Индекс.

У односу на текућу годину оба услова повећавају се за три месеца.

Старосна граница ће наставити да расте и у наредним годинама, па ће за 2028. годину жене у редовну пензију моћи са 64 године и шест месеци, а у 2029. години са 64 године и девет мјесеци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Пензија

uslovi

Коментари (1)

Више из рубрике

Држављанин БиХ покушао унијети око 71.000 евра у ЕУ: Хрвати га папрено казнили

Регион

Држављанин БиХ покушао унијети око 71.000 евра у ЕУ: Хрвати га папрено казнили

4 ч

1
Мате Мишо Ковач преминуо је у 85. години. Иза себе је оставио богату музичку каријеру и више од 20 милиона продатих плоча.

Регион

Хрватска прогласила Дан националне жалости због смрти Мише Ковача

14 ч

0
Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.

Регион

Хтио да прода четири штенета: Пензионер добио казну од 660 евра

16 ч

1
Лисице на рукама женска рука

Регион

Мушкарац осумњичен да је са браћом претукао малољетника: Предао се

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима