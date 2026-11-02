Хрватска прогласила Дан националне жалости због смрти Мише Ковача

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Хрватске прогласила је Дан националне жалости поводом смрти легендарног пјевача Мише Ковача. Заставе широм земље спуштене су на пола копља, а грађани се од музичке иконе опраштају током тродневних церемонија у Шибенику, Сплиту и Загребу.
Опроштај је почео у његовом родном Шибенику, а у уторак ће бити настављен у Сплиту.
На стадиону Пољуд, гдје је Ковач 1993. године одржао концерт пред више од 40.000 људи, његов ковчег биће унесен на стадион и пронесен око терена.
Очекује се долазак бројних музичара и поштовалаца његовог лика и дјела.
Након церемоније у Сплиту, посмртни остаци биће превезени у Загреб. За сриједу ујутро планирана је комеморација у Концертној дворани Ватрослава Лисинског, док ће послијеподне бити обављена сахрана на загребачком гробљу Мирогој.
Култура
Преминуо Мишо Ковач
Посљедњи испраћај додатно је потресан због чињенице да ће легендарни пјевач бити сахрањен поред сина Едија, који је преминуо 1992. године, када је имао само 16 година.
Након овог великог породичног губитка Мишо Ковач пролазио је кроз изузетно тежак животни период.
У једном ранијем разговору говорио је и о покушају самоубиства након смрти сина.
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