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Хтио да прода четири штенета: Пензионер добио казну од 660 евра

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02.11.2026 21:00

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Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.
Фото: pexels/Ayşe İpek

Пензионер у Хрватској кажњен је са 660 евра јер је понудио на продају четири штенета без регистрованог узгоја.

Према пресуди, прекршај је починио између 10. новембра 2025. и 16. јануара 2026. године, када је на капију у дворишту поставио натпис којим је понудио на продају четири штенета.

Након пријаве, Државни инспекторат утврдио је да узгој није регистровао при надлежном министарству, пише Подравски.хр.

Пензионер је признао прекршај, наводећи да није знао да мора регистровати узгој.

Објаснио је да живи сам и да је у том периоду имао здравствених проблема, због чега су му четири штенета, која је на свијет донијела његова љубимица, представљала додатну обавезу.

Сва четири штенета остала су у његовом домаћинству.

Пензионер је суду рекао да од пензије од 600 евра једва подмирује основне животне потребе, те да не може платити високу казну.

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Суд је приликом одлучивања узео у обзир његове приходе и имовинске прилике, чињеницу да раније није кажњаван, признање прекршаја и његов однос према сопственом поступању.

За овај прекршај прописана је казна од 1.990,84 до 3.981,68 евра.

Ипак, суд му је, примјеном одредбе о ублажавању казне, изрекао 660 евра, што је знатно мање од законског минимума.

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Тагови :

пас

продаја

Пензионер

Хрватска

Казна

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