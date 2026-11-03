Држављанин БиХ покушао унијети око 71.000 евра у ЕУ: Хрвати га папрено казнили

Аутор:АТВ редакција
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Држављанину БиХ изречена је новчана казна од 13.260 евра јер приликом уласка у Европску унију није пријавио готовину.
Из Царинске управе Републике Хрватске саопштили су да су царински службеници на граничном прелазу Гуња у понедјељак открили покушај уношења 71.400 евра непријављене готовине у царинско подручје Европске уније.
Готовина је пронађена у личној торбици путника током контроле путничког возила којим је управљао држављанин Босне и Херцеговине.
Возач приликом уласка у Европску унију није испунио обавезу пријаве готовине Царинској управи, односно граничној полицији, подношењем прописаног обрасца писаним или електронским путем, наводи се у извјештају.
Због почињеног прекршаја из члана 41. Закона о девизном пословању, 2. новембра 2026. године издат му је прекршајни налог и изречена новчана казна у износу од 13.260 евра.
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