Пронађене ствари на 2.130 метара висине: Ово је Јаков који је нестао на Триглаву

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњи Чачанин Јаков В. из Прељине нестао је у суботу на планини Триглав у Словенији, а потрага за њим на изузетно неприступачном терену траје већ неколико дана без успјеха. Рад спасилаца додатно отежавају веома лоши временски услови.
Нестали младић је син свештеника из овог мјеста, а његов отац је одмах по сазнању о нестанку отпутовао у Словенију. Породица и пријатељи сада у неизвјесности чекају било какву вијест, док се мештани Прељине надају позитивном исходу:
"Он је један диван младић, који обожава природу. Доста планина је обишао, ишао је бициклом. Надамо се само да ће се ова агонија што прије завршити и да ће га пронаћи живог. Он је млад и снажан, физички јако спреман младић. Надамо се најбољем", наводе они који га познају.
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Младић (19) из Србије нестао на Триглаву: Пронађене ствари у снијегу
Регионални центар за обавјештавање Нова Горица у недјељу је алармирао полицију након пријаве да је страни планинар остао заглављен на путу ка Триглаву, преко Племеница.
Током потраге на терену, спасиоци су на надморској висини од 2.130 метара пронашли предмете који припадају несталом Јакову. У понедјељак прије подне уочени су и трагови ходања у снијегу који су се спуштали до око 1.900 метара надморске висине, гдје су такође нађене његове ствари. Међутим, на тој коти вјетар је избрисао трагове у снијегу, па се потрага наставља у тешким околностима.
(Телеграф)
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