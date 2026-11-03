Аутор:АТВ редакција
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Десетогодишњу дјевојчицу из околине Загреба која се опирала чишћењу ушију, очух (48) је бацио кроз прозор породичне куће. Подигао ју је за руку и ногу те бацио преко прозорске дашчице, а срећа у несрећи је да је дјевојчица пад на камење испод прозора преживјела, претрпјевши прелом костију подлактице.
Осумњичени мушкарац је одмах ухапшен и протеклих дана на Општинском кривичном суду и неправоснажно осуђен. Судско вијеће за малољетнике га је, како сазнаје Јутарњи, осудило на три године затвора због наношења тешких повреда блиској особи и продужило му притвор, а такође му је изречена и сигурносна мјера психијатријског лијечења док служи казну.
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Оптужени је негирао кривицу, а на суду је тврдио да се ради о проблематичном дјетету с којим је тог спорног 7. децембра, док ју је купао, запело са чишћењем ушију штапићем.
"Лупала је рукама о плочице и викала да је боли. Отворио сам прозор да пустим ваздух. Нисам је ударио нити сам крив за повреде. И тај прозор је на метар висине од тла, бранио се оптужени додајући да је дјетету рука пукла док је лупала руком о плочице на поду кухиње.
Дјевојчица је оперисана, а на хитној су љекари на тијелу дјетета уочили још и маснице те огреботине па им је рекла да јој је очух и неколико пута ударио главом о зид. Он је радницима Хитне рекао да је пала у кади и повриједила се.
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У инкриминирано вријеме у наведеној породици су се већ проводиле мјере породично-правне заштите у виду стручне помоћи и подршке, а једно дијете је већ било издвојено због сумње да је животно угрожено. Дјетету није давао прописани лијек у складу са упутствима јер је тврдио да му је постављена крива дијагноза.
"Човјек је дошао у Завод за хитну медицину Загребачке жупаније с дјететом обученим само у пиџаму. Вани је био минус, а дијете није имало јакну нити ишта друго на себи па ми је то запело за око. Држала се за лијеву руку и није плакала, а он је рекао да је пала, без других детаља. Контактирала сам дежурну социјалну радницу, а стигла је и полиција па се обавио разговор. Дијете је спонтано рекло и да живе у лошим условима без расвјете, а спомињала је и буве", испричала је докторица ЗХМЗЖ-а.
Открила је и да дјевојчици три дана нико није дошао у посјету па јој је лично однијела нову одјећу како би се пресвукла. Након свега, дјевојчица је сигурно збринута.
Као олакшавајуће околности 48-годишњаку је суд узео у обзир досадашњу неосуђиваност, али и смањену урачунљивост у вријеме почињења дјела. Отежавајуће му је пак његово понашање након догађаја када је назвао радницу CSS-a која је вршила надзор те ју замолио да му дијете одвезе на хитну.
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