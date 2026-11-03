Logo

Преминуо Горан Сивац

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 20:28

Коментари:

2
У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.
Фото: РТРС

У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.

У Одбрамбено отаџбинском рату учествовао је од првог дана као командир тенковске чете II батољна Прве оклопне бригаде.

Свој ратни пут почео је још у Западној Славонији, а посебан допринос дао је у операцији "Коридор", када је са својим саборцима први изашао на ријеку Саву.

Током рата Сивац је рањаван два пута.

Мјесто и датум сахране једног од јунака Одбрамбено отаџбинског рата биће накнадно објављено.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

преминуо

Горан Сивац

Војска Републике Српске

Коментари (2)

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Друштво

Лото бројеви: Извучена комбинација у 88. колу

3 ч

0
Велика промјена на ауто-путу у БиХ: Путарину од сутра не можете платити готовином

Друштво

Велика промјена на ауто-путу у БиХ: Путарину од сутра не можете платити готовином

5 ч

0
ХЕ на Дрини, уговори о раду са члановима породица погинулих бораца

Друштво

Посао у ХЕ на Дрини за 12 чланова породица погинулих бораца

6 ч

1
Играчке су предмети који су првенствено намијењени за игру, забаву, али и за подстицање учења, развоја и креативности код дјеце, па чак и одраслих.

Друштво

Опрез, родитељи: Опасне су - са тржишта БиХ повучена чак 121 играчка

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима