Аутор:АТВ редакција
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У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.
У Одбрамбено отаџбинском рату учествовао је од првог дана као командир тенковске чете II батољна Прве оклопне бригаде.
Свој ратни пут почео је још у Западној Славонији, а посебан допринос дао је у операцији "Коридор", када је са својим саборцима први изашао на ријеку Саву.
Током рата Сивац је рањаван два пута.
Мјесто и датум сахране једног од јунака Одбрамбено отаџбинског рата биће накнадно објављено.
(РТРС)
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