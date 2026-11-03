Први мраз може да вас кошта: Провјерите ових седам ствари на аутомобилу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Први јутарњи мраз често открије проблеме с аутомобилом које током топлијих мјесеци нисмо ни примјећивали. Мотор одједном теже пали, врата се лијепе за каросерију, а вјетробранско стакло прекрива лед.
Добра вијест је да се већина ових непријатности може избјећи уз неколико једноставних провјера, често и без одласка у сервис.
Ниске температуре посебно могу утицати на акумулатор, гуме, течности и друге дијелове аутомобила, због чега је важно припремити возило прије озбиљнијег захлађења.
Како пише Телеграф, неколико једноставних корака може спријечити кварове, непотребне трошкове и непријатна изненађења током зимских јутара.
Ниске температуре смањују способност акумулатора да испоручи потребну енергију, док мотору истовремено треба више снаге за покретање.
Ако аутомобил спорије вергла, тешко пали или се акумулатор често празни, провјерите његово стање.
Посебну пажњу обратите на прикључке и евентуалну корозију.
Ако у резервоару имате воду или љетну течност за прање стакала, замијените је зимском прије него што температура падне испод нуле.
У супротном, течност може да се заледи у цријевима и млазницама.
Провјерите и отпорност расхладне течности мотора на смрзавање, нарочито ако сте током године долијевали воду.
Хладан асфалт, влага и поледица могу озбиљно да погоршају пријањање гума.
Провјерите дубину шаре, евентуална оштећења и притисак у пнеуматицима, који опада с падом температуре.
У БиХ је од 1. новембра до 1. априла обавезно посједовање зимске опреме, без обзира на временске услове.
То не значи да су зимске гуме једина дозвољена опција. Прописи омогућавају и одређене комбинације љетних гума одговарајуће дубине шаре и ланаца за снијег, односно других одговарајућих уређаја за повећање пријањања.
Ако су метлице брисача залеђене, њихово укључивање може оштетити гуму или механизам.
Лед прво уклоните стругалицом или одговарајућим средством за одмрзавање.
Ако брисачи остављају трагове или прескачу, вријеме је за замјену.
Провјерите и да ли гријање и одмагљивање стакала функционишу правилно.
Вода која се задржи на гуменим заптивкама врата може да се заледи и практично их залијепи за каросерију.
Зато очистите и осушите заптивке, па их премажите одговарајућим силиконским средством.
Спреј за одмрзавање браве држите у торби или код куће, јер вам неће много помоћи ако остане у закључаном аутомобилу.
Модерним аутомобилима углавном није потребно десет минута рада у празном ходу прије поласка.
Након покретања кратко сачекајте да се рад мотора стабилизује, а затим крените лагано, без високих обртаја и наглих убрзања док мотор не достигне радну температуру.
Наравно, прије поласка морате обезбиједити добру видљивост кроз сва стакла.
Стругалица за лед, четка за снијег, рукавице, батеријска лампа и каблови за покретање мотора могу вам уштедјети много нервирања.
Ако често путујете ван града или у планинске крајеве, понесите и топлију одјећу, провјерите резервни точак или комплет за поправку гуме и припремите додатну зимску опрему.
Не морате мијењати све дијелове аутомобила чим захладни. Много је важније да на вријеме провјерите оно што мраз најлакше може да претвори у проблем.
Неколико минута припреме данас може да вам уштеди сате чекања и непотребне трошкове када стигне озбиљна зима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
2 ч0
Ауто-мото
11 ч2
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму