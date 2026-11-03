Бањалучанка Хелена Зорић најмлађи такмичар Звезда Гранда

Аутор:АТВ редакција
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Хелена Зорић (16) из Бањалуке освојила је пет гласова чланова жирија "Звезда Гранда" и показала да младалачка енергија и жеља за успјешним наступом може да надјача сваку музичку препреку.
Сања Вучић прва је подржала младу такмичарку која се заслужено пласирала у други круг највећег музичког шоуа у региону, а сада је објаснила због чега.
"Сјетила сам се да овдје постоји раскошан таленат. Ти имаш само 16 година и твој глас треба да се формира, а видим да имаш импозантне висине и лако бараташ у горњој лаги. Ово је мени за пролаз, има доста да се ради, али то су и године и недостатак искуства", објаснила је Сања.
Цеца Ражнатовић посебно је нагласила због чега воли да припрема младе пјеваче који нису потпали под утицај такозваног манирског пјевања.
"Навикла сам да радим са омладином од 16 година и импонује ми да радим са клинцима, зато што, као што сам рекла у претходној емисији, неискварени су и много добрих ствари може да им се пренесе", истакла је Цеца и додала:
"Имали смо и Тамару прошле сезоне која је ушла у такмичење са само 16 година и на крају и побиједила. Добила је прву награду жирија".
Сличног мишљења био је и Драган Којић Кеба.
"Мени је све то било слатко, све кад се сабере, види се да имаш таленат", рекао је Кеба, а Ђорђе Давид уочио је потенцијал код кандидаткиње.
"Ти ћеш дефинитивно да растеш у овом такмичењу. Након строфа и рефрена закључио сам да ти си нападач, једноставно не одустајеш. Ти ћеш тај тон да дохватиш и по цијену тога да два дана послије не причаш, што је ријеткост код младих људи који доста дјелују апатично", рекао је Ђорђе и честитао такмичарки на пролазу у други круг, пише "Гранд".
Снежана Ђуришић истакла је како је такмичарка са својим малим бројем година показала како треба да се отпјева за пролазак у други круг.
"Била си одлична. Оно што треба да знаш и научиш, научићеш са ментором", рекла је Снежа.
Након што су чланови жирија који су дали глас изнијели своје мишљење о наступу кандидаткиње, продукција је одлучила да Хелена за ментора добије Ђорђа Давида.
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