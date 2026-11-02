Ево зашто не можете да пронађете дислајк дугме на видеима

Аутор:АТВ редакција
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Јутјуб поново мијења начин на који приказује дислајк дугме, а поједини корисници већ су примијетили да позната иконица са палцем надоле више није тамо где су навикли да је виде.
Ипак, упркос спекулацијама о њеном потпуном уклањању, Гугл тврди да нема разлога за забринутост.
Не тестирамо скривање дислајк дугмета за кориснике јутјуба, саопштила је компанија за 99to5Google, објашњавајући да је ријеч о новом интерфејсу намијењеном ауторима садржаја. Они ће и даље моћи да виде укупан број негативних оцјена кроз јутјуб студио, заједно са осталим аналитичким подацима.
Ово није први пут да јутјуб мијења начин функционисања негативних оцјена. Још 2021. године компанија је уклонила јавни приказ броја дислајк реакција, уз образложење да жели да смањи организоване кампање негативног оцјењивања и узнемиравање аутора.
Током љета 2026. године услиједила је још једна промена. Јутјуб Шорц остао је без класичног дислајк дугмета, које су замијениле опције "Not Interested" и "Don't recommend this channel". Њихова сврха је да корисницима омогуће прецизније подешавање препорука.
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Иако је најновија промјена изазвала негативне реакције на друштвеним мрежама, јутјуб за сада не планира уклањање дислајк дугмета са стандардних видео-снимака за остале гледаоце. Ако га не видите на свом видеу, потражите га у мијенију са три тачке.
Промјена се односи искључиво на ауторе садржаја који гледају сопствене видео снимке док су пријављени на свој налог. У том случају дислајк дугме премјештено је у мени са три тачке, док га остали гледаоци и даље виде на уобичајеном мјесту, преноси телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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