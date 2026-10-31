Гејтс о АИ: На овим пољима неће успјети, доминираће људи

Аутор:АТВ редакција
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Питање више није само које послове вјештачка интелигенција може да аутоматизује, већ и у којим областима ће људска стручност и даље бити неопходна.
Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс већ годинама говори о томе како би развој АИ-ја могао да утиче на тржиште рада и које би активности могле да остану у рукама људи.
Међу областима које се повезују са његовим размишљањима о будућности рада издвајају се програмирање, биологија и енергетика, док је професионални спорт пример активности у којој људи неће жељети да замијене људске учеснике машинама, пише Бизлајф..
Током гостовања у емисији „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Гејтс је говорио о томе да ће рачунари временом моћи да обављају све већи број задатака, али да технолошка могућност не значи аутоматски и људску жељу да им препустимо баш све.
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"Узмимо, на примјер, бејзбол. Нећемо жељети да гледамо рачунаре како играју бејзбол”, рекао је Гејтс.
Његова поента односи се на разлику између онога што технологија може да уради и онога што људи желе да искусе. У спорту дио вриједности чине људска вјештина, неизвјесност такмичења, емоције и приче које прате спортисте. Чак и када би машине могле да надмаше људе у одређеним дисциплинама, то не би нужно значило да би публика жељела да их гледа умјесто њих.
Гејтс је истовремено указао на могућност да аутоматизација у будућности значајно промијени производњу, транспорт и пољопривреду, области у којима би рачунари и роботи могли да преузму све већи дио оперативних задатака.
Програмирање је већ под утицајем АИ алата који могу да генеришу код, откривају грешке и убрзавају развој софтвера. То, међутим, не значи да ће људски програмери постати непотребни. Разумијевање проблема, осмишљавање система, провјера резултата и доношење техничких одлука и даље су важни дијелови посла. Улога програмера могла би да се промијени, уз већи нагласак на надзору и управљању АИ алатима.
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Биологија је област у којој вјештачка интелигенција може да убрза анализу великих скупова података, истраживање протеина и развој нових терапија. Ипак, научно истраживање подразумијева и експерименте, тумачење резултата и провјеру хипотеза у стварним условима. АИ може да помогне научницима, али њени резултати захтијевају стручну процјену.
Енергетика се суочава са сложеним изазовима који укључују производњу и дистрибуцију енергије, развој нових технологија и управљање инфраструктуром. АИ већ може да помогне у предвиђању потрошње, оптимизацији електроенергетских мрежа и одржавању система. Међутим, физичка инфраструктура, безбедност и одлуке о дугорочним улагањима захтијевају комбинацију технологије и људске одговорности.
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Професионални спорт разликује се од осталих области јер његова вриједност није само у резултату. Публика прати људске способности, ривалства, неизвјесност и емоционалне реакције такмичара. АИ може да унапреди анализу игре, тренинг и стратегију, али тешко је претпоставити да ће жеља да се гледају људи како се такмиче једноставно нестати.
Ове области зато не треба посматрати као сигурна уточишта од аутоматизације. Прије ће бити ријеч о пословима у којима ће се мијењати начин рада, док ће људско знање, процјена или само присуство остати важни.
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