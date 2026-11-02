Милијардер улаже 20 милиона долара у необичан бизнис: Једна животиња може да вриједи до 20.000 долара

Аутор:АТВ редакција
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Несташица на свјетском тржишту отворила је простор за необичан, али изузетно уносан посао. Амерички милијардер Џо Лонсдејл, један од оснивача технолошке компаније Палантир, подржао је пројекат који би могао да промијени начин на који се медицинске лабораторије снабдијевају животињама за истраживања.
Ипак, инвестиција вриједна милионе долара већ је изазвала озбиљне контроверзе и противљење локалног становништва.
Инвестициона компанија 8VC, коју је основао Лонсдејл, уложила је 20 милиона долара у америчко новоосновано предузеће (стартап) Сафер Хјуман Медисин (Safer Human Medicine – SHM), које планира узгој око 30.000 мајмуна намијењених биомедицинским истраживањима, преноси Телеграф.
Како преноси Форбс Црна Гора, компанија је од оснивања 2023. године прикупила укупно 28 милиона долара, а највећи дио капитала обезбиједила је управо Лонсдејлова инвестициона фирма.
Иза пројекта стоји Џим Харкнес, дугогодишњи стручњак за истраживања на животињама, који сматра да је несташица примата постала један од највећих проблема америчке фармацеутске индустрије.
Пословна рачуница заснива се на огромној разлици између понуде и потражње.
Кина је 2020. године обуставила извоз примата за истраживања, а претходно је обезбјеђивала приближно 60 одсто мајмуна коришћених у америчким биомедицинским лабораторијама.
Амерички истраживачки центри потом су се окренули другим добављачима, укључујући Камбоџу, али су додатна ограничења и случајеви илегалне трговине још више отежали снабдијевање.
Посљедице су се брзо одразиле на цијене. Животиње које су прије неколико година коштале приближно 3.000 долара достизале су цијену од чак 20.000 долара по јединки. Такав раст привукао је пажњу инвеститора који у несташици виде прилику за развој домаћег ланца снабдијевања.
Компанија SHM првобитно је планирала изградњу великог центра за узгој примата у Бејнбриџу, у америчкој савезној држави Џорџији. Пројекат је подразумијевао улагање од око 270 милиона долара у локалну економију и отварање приближно 263 радна мјеста.
Локалне власти су крајем 2023. године подржале инвестицију пакетом подстицаја, укључујући земљиште и пореске олакшице. Међутим, планови су наишли на снажно противљење становника и организација за заштиту животиња, међу којима је и ПЕТА.
Након протеста, локална развојна агенција повукла се из споразума, што је довело до судског спора.
Планирани објекат у Џорџији још није почео са радом, а компанија није преузела власништво над предвиђеним земљиштем.
У међувремену, SHM је започео пословање на Флориди, гдје је купио постојећи објекат за смјештај и карантин животиња, уложио додатна средства и обезбиједио прве клијенте.
Додатну пажњу јавности изазвала је професионална прошлост оснивача компаније, Џима Харкнеса. Он је раније био оперативни директор компаније Енвиго, која се бавила узгојем животиња за научна истраживања.
У једном од њених објеката у Вирџинији америчке власти утврдиле су озбиљна кршења прописа о добробити животиња, укључујући неадекватну ветеринарску његу и лоше услове држања паса.
Више од 4.000 биглова одузето је из објекта, док је матична компанија Енвига касније признала кривицу и платила укупно 35 милиона долара казни и поравнања. Харкнес није био кривично оптужен у том случају.
Упркос расту потражње за лабораторијским приматима, будућност оваквих пројеката није сасвим извјесна.
Америчка Управа за храну и лијекове (ФДА) отворила је могућност шире примјене алтернативних метода испитивања, укључујући рачунарске симулације и технологију такозваних органа на чипу.
Ове методе могле би да смање потребу за коришћењем животиња у појединим фазама развоја лијекова.
Ипак, фармацеутска индустрија се и даље ослања на истраживања на приматима, нарочито приликом испитивања сложених терапија и процјене њихове безбједности.
Лонсдејл сматра да је обезбјеђивање поузданог домаћег снабдијевања важно за развој нових лијекова, уз поштовање строгих стандарда заштите животиња.
За инвеститоре је рачуница јасна: ограничена понуда, високе цијене и потражња фармацеутске индустрије стварају тржишну прилику. Међутим, судски спорови, противљење јавности и развој алтернативних технологија показују да остваривање планова неће бити једноставно.
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