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Свештеник Љуба открио зашто су важне Митровске задушнице

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03.11.2026 21:31

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Свештеник Љуба
Фото: Printscreen Youtube

Митровске задушнице ове године обиљежавају се у суботу, 7. новембра, дан уочи Митровдана.

Иако се обичаји разликују од краја до краја, у средишту овог дана су молитва за покој душе преминулих и милостиња учињена у њихов спомен.

Свештеник Љубомир Љуба Ранковић раније је говорио о њиховом значају и како је објаснио, православни вјерници током године обиљежавају четири велика дана посвећена сјећању на преминуле. То су зимске Митровске, прољећне, љетње Духовске и јесење Михољске задушнице.

Свештеник је подсјетио да се за покојне треба молити свакодневно, али и да су задушнице посебна прилика да се оде на гробље, уреди гробно мјесто и помоли за душе преминулих.

Према његовим ријечима, вјерници вјерују да душе њихових покојника живе и да су, када дођу на њихова гробна мјеста, на неки начин присутне са њима.

"И када идемо на гробове својих покојника, знамо да су душе њихове живе и да су, тог тренутка када ми дођемо на њихова гробна мјеста, они ту са нама присутни. Чврсто и снажно у то вјерујем", поручио је Ранковић.

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Свештеник наглашава да на гробље не би требало долазити само како би се запалила свијећа, већ и да би се гробови уредили и очистили.

"Немојте допустити да остане коров на гробу наших покојника. Понесите грабље, метлу, воду, четку и све оно што вам може послужити да на лијеп начин уредите гроб. Нека први снијег падне на чисто мјесто, на чисто као што је и сам снијег који пада", поручио је Ранковић.

Истакао је да је након уређења гробног мјеста важно присуствовати молитви, упалити свијеће и окадити гроб и да гробља треба поштовати као света мјеста, попут храмова, те да није потребно носити храну на гробље.

Умјесто тога, ручак се може организовати код куће, а вјерници могу учинити неко добро д‌јело или даровати милостињу.

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Свештеник је подсјетио је и на значај одласка на богослужење, паљења свијећа и причешћа за оне који се редовно припремају постом.

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Тагови :

свештеник

Митровске задушнице

СПЦ

светац

вјеровања и обичаји

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