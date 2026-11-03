Свештеник Љуба открио зашто су важне Митровске задушнице

Аутор:АТВ редакција
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Митровске задушнице ове године обиљежавају се у суботу, 7. новембра, дан уочи Митровдана.
Иако се обичаји разликују од краја до краја, у средишту овог дана су молитва за покој душе преминулих и милостиња учињена у њихов спомен.
Свештеник Љубомир Љуба Ранковић раније је говорио о њиховом значају и како је објаснио, православни вјерници током године обиљежавају четири велика дана посвећена сјећању на преминуле. То су зимске Митровске, прољећне, љетње Духовске и јесење Михољске задушнице.
Свештеник је подсјетио да се за покојне треба молити свакодневно, али и да су задушнице посебна прилика да се оде на гробље, уреди гробно мјесто и помоли за душе преминулих.
Према његовим ријечима, вјерници вјерују да душе њихових покојника живе и да су, када дођу на њихова гробна мјеста, на неки начин присутне са њима.
"И када идемо на гробове својих покојника, знамо да су душе њихове живе и да су, тог тренутка када ми дођемо на њихова гробна мјеста, они ту са нама присутни. Чврсто и снажно у то вјерујем", поручио је Ранковић.
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Свештеник наглашава да на гробље не би требало долазити само како би се запалила свијећа, већ и да би се гробови уредили и очистили.
"Немојте допустити да остане коров на гробу наших покојника. Понесите грабље, метлу, воду, четку и све оно што вам може послужити да на лијеп начин уредите гроб. Нека први снијег падне на чисто мјесто, на чисто као што је и сам снијег који пада", поручио је Ранковић.
Истакао је да је након уређења гробног мјеста важно присуствовати молитви, упалити свијеће и окадити гроб и да гробља треба поштовати као света мјеста, попут храмова, те да није потребно носити храну на гробље.
Умјесто тога, ручак се може организовати код куће, а вјерници могу учинити неко добро дјело или даровати милостињу.
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Свештеник је подсјетио је и на значај одласка на богослужење, паљења свијећа и причешћа за оне који се редовно припремају постом.
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