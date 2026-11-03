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Један играч из Српске слави посљедње коло игре Лото

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03.11.2026 21:41

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Извучени су бројеви у 88. колу игре Лото, а иако главна премија није извучена, пет играча, међу којима један из Републике Српске, имају разлога да славе.

Главна премија била је вриједна 6 милиона марака, али нико није уплатио добитну комбинацију.

Ипак, пет играча освојило је шестице, свака вриједна по више од 13.400 марака.

Комбинација која им је донијела овај новац била је 12, 14, 17, 18, 26, 33 и 34.

Подсјећамо, ни у игри Лото плус није било главног добитка, а премија је износила 7,1 милион КМ.

Ни у игри Џокер није било добитне комбинације, а ова игра носила је премију од 420.000 КМ.

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