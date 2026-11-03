Бољи живот стиже за три хороскопска знака

Аутор:АТВ редакција
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За три хороскопска знака живот би се до 8. новембра могао осјетно побољшати.
Промјене неће доћи преко ноћи, али до краја седмице могли би доживјети значајне позитивне преокрете, пише YourTango.
Седмица је почела бурно. Мјесец је у понедјељак, 2. новембра, био у конјункцији са Марсом у Лаву, што се у астрологији повезује са појачаном енергијом и потребом за дјеловањем.
Венера у сриједу, 4. новембра, долази у повољан однос са Јупитером, што би могло донијети опуштенију атмосферу и више прилика за дружење.
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Ипак, Меркур и Венера су ретроградни, па се планови можда неће одвијати онако како сте замислили.
Млади Мјесец у Шкорпији очекује се 9. новембра, али његов би се утицај, према астролошким тумачењима, могао осјетити већ крајем ове седмице.
То би могао бити период припреме за велике промјене и прилика да се ријешите лоших навика које су вас досад спутавале.
Због ретроградног Меркура и Венере, ове ће седмице у центру пажње бити ваши односи са другима.
Искористите сљедеће дане да размислите о својим везама и односима.
Запитајте се улажу ли обје стране једнак труд или имате осјећај да све зависи о вама.
Могли бисте се наћи под великим притиском или се суочити са партнером који од вас превише очекује.
Посебно изазовно могао би бити период од 3. до 5. новембра. Најбоље је да засад не започињете ништа ново, него да успорите и добро размислите о својим сљедећим корацима.
Меркур и Венера средином новембра завршавају ретроградно кретање, што би могло бити повољније вријеме за доношење одлука и предузимање конкретних корака.
На површину би могле испливати скривене намјере или старе замјерке, али важно је да не реагујете непромишљено. Пажљиво саслушајте другу страну и размислите прије него што одговорите.
Крајем седмице Мјесец у Шкорпији могао би вам помоћи да се одмакнете од нездравих односа или ситуација које вас већ дуго оптерећују.
Након тога бисте могли осјетити велико олакшање и примијетити да вам живот постаје бољи.
Марс се и даље налази у вашем знаку, а његов сусрет са Мјесецом могао би додатно појачати емоције. Због тога бисте могли бити немирнији него иначе и теже обуздавати потребу да све буде по вашем.
Ове седмице немојте другима наметати своје планове и покушајте избјећи бурне реакције током сукоба.
Одуприте се потреби да увијек будете у центру пажње и радије се повуците када процијените да је то најбоље. Допустите и другима да преузму иницијативу.
Ретроградни Меркур и Венера могли би придонијети осјећају исцрпљености.
Покушајте се што више одмарати и немојте допустити да вам туђи захтјеви одузимају сву енергију, преноси Индекс.
Слободно одбијте позиве и обавезе које вас додатно исцрпљују те одвојите вријеме за себе и размишљање о ономе што вам је важно.
Средином новембра могла би вам се пружити прилика за важне промјене које би вам могле знатно побољшати живот.
До тада је довољно да размислите о томе шта заправо желите и шта бисте требали промијенити како бисте били задовољнији.
Пред вама би могла бити прилично напорна седмица. Ретроградни Меркур могао би донијети несугласице на послу, посебно у односима са надређенима.
Иако се трудите напредовати, могли бисте имати осјећај да вам ништа не иде према плану.
Средином седмице могуће су напетости у односима са другима, неочекиване вијести и неспоразуми у комуникацији. Ипак, до краја седмице ситуација би се требала смирити.
Обавезама приступајте смирено и рјешавајте их једну по једну. Немојте допустити да вас туђе ријечи збуне или обесхрабре.
Ако вас неко покуша испровоцирати, најбоље је да се не упуштате у расправу. Покушајте сагледати ситуацију што објективније и пажљиво провјерите све уговоре и договоре прије него што донесете одлуку.
Вријеме проведено код куће могло би вам помоћи да се опустите и саберете мисли.
Ако код куће не можете пронаћи потребан мир, отиђите у природу или на неко друго мјесто гдје ћете се моћи удаљити од свакодневног стреса и посветити себи.
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