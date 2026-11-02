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Новембар доноси преокрет: Ова два знака очекују понуде које се не одбијају!

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02.11.2026 17:27

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Фото: Pexel/ Anete Lusina

Новембар би за два хороскопска знака могао донијети занимљиве промјене на пословном плану.

Овновима стиже могућа пословна понуда од бившег колеге.

Јарчеви би могли добити прилику за напредовање и већу одговорност.

Оба знака очекују нови пословни изазови и занимљиве могућности.

Јарчеви би требало да буду опрезни приликом финансијских улагања.

Пред њима су нове могућности, важни разговори и прилике за професионални напредак. Док би један знак могао добити понуду од особе с којом је већ сарађивао, другоме се смијеши прилика за напредовање и преузимање одговорније улоге.

Овновима стиже пословна понуда из прошлости

Овновима би новембар могао донијети занимљив пословни преокрет. Преговори о међународном пројекту могли би отворити врата новим сарадњама, а посебно би важна могла бити понуда бившег колеге. Ријеч је о прилици коју вриједи пажљиво размотрити јер би могла донијети нове професионалне изазове, али и финансијску корист.

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На радном мјесту Овнови би се могли наћи и у ситуацији појачане конкуренције, али њихова одлучност и спремност на преузимање иницијативе могле би им помоћи да се истакну.

Јарчевима стиже прилика за напредовање и већу зараду

Јарчеви би током новембра могли добити понуду за професионални напредак. Пред њима су могућности за преузимање нових одговорности, али и склапање стабилнијих пословних договора. Њихов труд и досадашњи резултати могли би доћи до изражаја, посебно ако буду спремни да прихвате нове изазове.

Ипак, на финансијском плану требало би да буду опрезни. Иако би пословне прилике могле изгледати обећавајуће, није повољан тренутак за непромишљена улагања и ризичне финансијске одлуке, преноси Индекс ХР.

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астрологија

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