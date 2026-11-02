Овај човјек од 1998. године пјешачи кући: Након 50.000 километара данас долази

Аутор:АТВ редакција
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Британски авантуриста Карл Бушби (57) данас би требало да заврши путовање које је започео давне 1998. године на крајњем југу Чилеа. Након 28 година, приближно 50.000 пређених километара и четири континента, очекује се да стигне до породичне куће у енглеском граду Халу.
Бушби, некадашњи припадник британских падобранских јединица, на пут је кренуо са јасно постављеним правилима. Одлучио је да неће користити превозна средства како би напредовао према циљу, нити ће се вратити кући све док до ње не стигне властитим ногама.
Првобитно је планирао да експедиција траје око 12 година, али су бројне препреке његову авантуру продужиле на готово три деценије.
Током путовања Бушби се суочио са неким од најопаснијих природних препрека на свијету.
Прошао је кроз опасну џунглу Даријен, која се простире између Колумбије и Панаме, прелазио пустиње и залеђена пространства, а 2006. године успио је пјешице да пређе залеђени Берингов мореуз између Аљаске и Русије.
Један од највећих изазова дочекао га је 2024. године, када је одлучио да преплива Каспијско језеро. За тај подухват био му је потребан 31 дан.
Посљедњу велику водену препреку савладао је у октобру ове године, када је препливао канал Ламанш и коначно стигао на британско тло.
Међутим, природне препреке нису биле једини проблеми са којима се суочавао.
Током готово три деценије сусретао се са наоружаним људима, опасним животињама, екстремним температурама и недостатком воде.
Ипак, највише времена изгубио је због административних и политичких препрека. Проблеми са визама, затворене границе и бројне бирократске процедуре продужили су његово путовање знатно више него сама удаљеност коју је морао да пређе.
Како преноси Асошиејтед прес, Бушбија након завршетка експедиције очекује потпуно другачији изазов: прилагођавање свакодневном животу након готово 28 година проведених на путу.
Свечани дочек планиран је за данас, 2. новембар, око 11 часова у центру енглеског града Хала.
Након тога Бушби би требало да пређе и посљедњу дионицу до куће своје мајке, чиме ће званично окончати једно од најнеобичнијих путовања у модерној историји.
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