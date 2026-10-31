И камен би заплакао! Били у браку 53 године, па умрли у размаку од само дан и по

Аутор:АТВ редакција
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Дирљива и тужна прича истовремено стиже нам из Велике Британије, гдје један брачни пар „није могао да поднесе раздвојеност“, па су супружници преминули једно за другим у размаку од само 33 часа, саопштила је њихова породица, недуго након што су прославили 53. годишњицу брака.
Даг и Џин Сибриџ из Стафордшира у Великој Британији вјенчали су се 22. септембра 1973. године. Били су нераздвојни све док Даг није преминуо почетком овог мјесеца. Џин је 10. октобра на Фејсбуку објавила да је њен супруг преминуо „мирно након краће болести“, наводећи да јој је то најтежа објава у животу.
Мање од два дана касније, породица је саопштила да је и Џин преминула.
„Заједно у животу, заједно у вјечности – отишли су у размаку од 33 часа. Наша срца су сломљена и са неизмерном тугом дијелимо вијест да смо изгубили наше дивне Дага и Џин“, навела је породица у саопштењу на платформи "GoFundMe".
Како је губитак оба родитеља током истог викенда породицу затекао емотивно и финансијски, родбина је покренула акцију прикупљања средстава за њихову заједничку сахрану. Од циљаних 3.000 фунти, до сада је прикупљено близу 1.800.
„Изградили су живот пун љубави, доброте и смијеха. Када је једно напустило овај свијет, чинило се као да друго једноставно не може да поднесе да буду раздвојени. Отишли су заједно, држећи се за руке, баш онако како су и живјели“, поручила је ожалошћена породица, преноси Телеграф.
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