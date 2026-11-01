Бака Прасе о опклади на СНС: "Кајем се, био сам глуп и похлепан"

Аутор:АТВ редакција
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Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, јавно се извинио након што је признао да је у кладионици уложио 200.000 евра на побједу коалиције „Уједињена Србија“ на ванредним парламентарним изборима у Србији.
Јутјубер је признао да га је понијела похлепа, али је истакао да дјелима жели да докаже колико се каје због свог поступка.
„Кладио сам се на 200.000 евра на резултате избора, од те грешке не бјежим и зато желим да се извиним. Извињавам се што сам допустио својој похлепи и свом одсуству реалности да јурим новац тамо гдје се новац не јури. То одсуство емпатије у том тренутку било је апсолутно забрињавајуће, јер док сам ја чекао резултате избора да бих потенцијално зарадио новац, људи су на улицама чекали резултате избора због своје боље будућности и због тога ме је искрено срамота. Због тога, извините.
Сада желим да направим први корак ка свом искупљењу и свој први корак ка новој и бољој Србији. Ако сам могао да будем толико глуп и толико похлепан да ставим 200.000 евра на побједу СНС-а, могу и да у наредних мјесец дана донирам 200.000 евра у хуманитарне сврхе. Не тражим опроштај, већ ћу да радим на томе да га заслужим", рекао је Илић.
Илић је открио коме ће тачно донирати 200.000 евра, па се још једном извинио свима.
„Помоћи ћу малој Даници са 25.000 евра за изградњу куће. Донираћу 50.000 евра Виктору Милетићу за лијечење тумора. Донираћу и 200.000 динара псу са инвалидитетом, који се зове Меган, којој је потребан новац за операцију кичме. Такође, донираћу и десетине хиљада породицама којима је то апсолутно потребно. Искрено желим да се искупим свом народу дјелима, а не ријечима. Шаљите коме бисмо могли да помогнемо заједно. Још једном извините што сам био толико одваљен од реалности и надам се да ћете моћи да ми опростите. Не бјежим нигдје, остајем у Србији и спреман сам на апсолутно све посљедице, ако их буде било. Хвала вам на свему и све вас волим“, рекао је Богдан, а преноси Мондо.
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