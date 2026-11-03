Logo

Украо сат вриједан 260.000 евра па га вратио уз писмо

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 10:49

Коментари:

0
Украо сат вриједан 260.000 евра па га вратио уз писмо
Фото: Youtube

Лопов који је прошле седмице из продавнице у Токију украо луксузни швајцарски сат вриједан више од 260.000 евра вратио га је заједно са руком написаним писмом извињења, извјестили су јапански медији.

Крађа се догодила у токијској четврти Накано, када је мушкарац ушао у продавницу представљајући се као купац. Затражио је да испроба сат швајцарског произвођача „Одемар Пиге“, вриједан 46 милиона јена, односно више од 260.000 евра.

Побјегао из продавнице са сатом на руци

Мушкарац је ставио сат на руку како би га испробао, а затим изненада побјегао из продавнице. Полиција је након крађе покренула потрагу за осумњиченим.

Међутим, случај је добио неочекиван обрт 1. новембра, када је продавница примила пакет у којем се налазио украдени сат. Уз њега је било и руком написано писмо извињења.

О повратку сата у понедјељак су извјестили јапански лист „Асахи шимбун“ и други медији, позивајући се на анонимне изворе блиске истрази.

Полиција и даље трага за лоповом

Истражиоци су према серијском броју потврдили да је ријеч о истом сату који је прошле седмице украден из продавнице.

Новинари агенције АФП контактирали су власнике продавнице, али они нису жељели да коментаришу случај.

Иако је сат враћен, полиција и даље трага за мушкарцем осумњиченим за крађу, пише „Асахи шимбун“.

У истом тржном центру већ украдени сатови вриједни више од милион евра

Ово није прва велика крађа луксузних сатова у том тржном центру.

У августу су из друге продавнице у истом центру украдена четири луксузна сата укупне вриједности 200 милиона јена, односно више од 1,13 милиона евра, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јапан

Крађа

Сатови

Коментари (0)

Више из рубрике

Замагљен поглед на слабо осветљени тунел ствара језиву и мистериозну атмосферу.

Занимљивости

Истраживање показало да људи који су били на ивици смрти најчешће описују тунеле и свијетлост

3 ч

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Занимљивости

Новембар доноси преокрет: Ова два знака очекују понуде које се не одбијају!

20 ч

0
Музеји уклонили мумије из поставки, разлог је невјероватан

Занимљивости

Музеји уклонили мумије из поставки, разлог је невјероватан

1 д

0
Британски авантуриста Карл Бушби застаје близу Маркет Рејзена, Линколншир, Енглеска, у сриједу, 28. октобра 2026. године, на посљедњем дијелу свог 28-годишњег путовања око свијета како би се вратио у мајчин дом у Халу.

Занимљивости

Овај човјек од 1998. године пјешачи кући: Након 50.000 километара данас долази

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима