Украо сат вриједан 260.000 евра па га вратио уз писмо

Аутор:АТВ редакција
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Лопов који је прошле седмице из продавнице у Токију украо луксузни швајцарски сат вриједан више од 260.000 евра вратио га је заједно са руком написаним писмом извињења, извјестили су јапански медији.
Крађа се догодила у токијској четврти Накано, када је мушкарац ушао у продавницу представљајући се као купац. Затражио је да испроба сат швајцарског произвођача „Одемар Пиге“, вриједан 46 милиона јена, односно више од 260.000 евра.
Мушкарац је ставио сат на руку како би га испробао, а затим изненада побјегао из продавнице. Полиција је након крађе покренула потрагу за осумњиченим.
Међутим, случај је добио неочекиван обрт 1. новембра, када је продавница примила пакет у којем се налазио украдени сат. Уз њега је било и руком написано писмо извињења.
О повратку сата у понедјељак су извјестили јапански лист „Асахи шимбун“ и други медији, позивајући се на анонимне изворе блиске истрази.
Истражиоци су према серијском броју потврдили да је ријеч о истом сату који је прошле седмице украден из продавнице.
Новинари агенције АФП контактирали су власнике продавнице, али они нису жељели да коментаришу случај.
Иако је сат враћен, полиција и даље трага за мушкарцем осумњиченим за крађу, пише „Асахи шимбун“.
У истом тржном центру већ украдени сатови вриједни више од милион евра
Ово није прва велика крађа луксузних сатова у том тржном центру.
У августу су из друге продавнице у истом центру украдена четири луксузна сата укупне вриједности 200 милиона јена, односно више од 1,13 милиона евра, преноси Индекс.
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