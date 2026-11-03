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Самци, пакујте кофере: Финска плаћа пут, смјештај и храну, има само један услов

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03.11.2026 22:07

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Самци, пакујте кофере: Финска плаћа пут, смјештај и храну, има само један услов
Фото: Envato/Great_bru

Национална туристичка организација Финске покренула је нови програм - "Финска вечера", који омогућава мушкарцима и женама из цијелог свијета који нису у браку или вези да добију четвородневно путовање у ову нордијску земљу и учешће на групном састанку на слијепо.

Национална туристичка организација Финске покренула је нови програм - "Финска вечера", који омогућава мушкарцима и женама из цијелог свијета који нису у браку или вези да добију четвородневно путовање у ову нордијску земљу и учешће на групном састанку на слијепо.

Путовање је планирано у периоду између 9. и 19. фебруара 2027. године, а изабрани учесници биће подељени у двије групе од по осам људи, пише портал ЕД Тајмс.

Одабраним кандидатима биће покривени сви трошкови, укључујући повратне међународне авио-карте, смјештај, локални превоз, храну и дневне активности попут традиционалне финске сауне и зимских излета.

Учесници ће боравити у Хелсинкију или Тампереу, а забавни формат групног састанка осмишљен је како би се избјегао притисак традиционалног састанка "један на један".

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Организатори су предвидјели гастрономски програм који ће осмислити познати фински кувари Адел Кинунен и Хенри Тиканен.

Тачна дестинација ресторана остаје тајна све док учесници не потврде долазак.

Пријаве су отворене за све самце старије од 18 година из било којег дијела свијета, трају до 10. новембра 2026. године у 11.59 часова по финском времену, а кандидат је дужан да уз пријавни формулар приложи и видео-снимак са "тог изазова за самце" на мрежама Инстаграм, ТикТок или Јутјуб, пише б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Финска

путовање

смјештај

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