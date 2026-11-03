Опасне поплаве измјестиле бирачка мјеста у Америци

Аутор:АТВ редакција
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Поплаве широм централне Флориде, које тамошњи медији називају опасним, приморавају изборне званичнике да траже алтернативна мјеста за бираче.
Канцеларија државног секретара је саопштила да је, од 9:30 часова по локалном времену, 21 локација премјештена у окрузима Бревард, Бровард, Хајлендс, Индијан Ривер, Мартин, Окичоби, Палм Бич и Сент Луси. У многим случајевима, изборна мјеста се спајају у отворена бирачка мјеста.
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"Ради безбједности наших изборних службеника и бирача Бреварда, неопходно је премјестити неколико бирачких мјеста због ових невиђених околности", рекао је у саопштењу надзорник избора округа Бревард, Тим Бобанић.
Промјене, које су најављене уз мање од 24 сата претходног обавјештења, дозвољене су државним законом "у случајевима нужде" и када вријеме не дозвољава да се бирачи обавијесте на вријеме.
Гувернер Рон ДеСантис прогласио је у понедјељак ванредно стање које обухвата седам округа.
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