Ухапшен главни организатор напада на станицу "Старлинка"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Турски држављани ухапшен је у покрајини Баден-Виртемберг под сумњом да је главни организатор напада на станицу сателитске мреже "Старлинк" у Пољској, саопштила је њемачка полиција.
Из полиције су навели да је ухапшени у претпретресном притвору и да је осумњичен за припремање терористичког дјела.
Двојица других турских држављана ухапшена су средином прошлог мјесеца и у току је процес њиховог изручења у Пољску.
Породица
Поносна мајка из Србије: Има 11 дјеце и открива шта ради кад јој није лако
Резултати досадашње истраге указују да је он дао инструкције двојици осумњичених да изврше напад у Пољској.
Из канцеларије државног тужиоца саопштено је да је против ухапшеног покренута одвојена истрага.
Њемачка агенција ДПА подсјећа да су наводни саботери отишли у Пољску 23. септембра, гдје су подметнули пожар на терминалу "Старлинка". Код њих је, између осталог, пронађено осам мобилних телефона и муниција.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму