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Ухапшен главни организатор напада на станицу "Старлинка"

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03.11.2026 21:23

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лисице, судска полиција, суд
Фото: АТВ

Турски држављани ухапшен је у покрајини Баден-Виртемберг под сумњом да је главни организатор напада на станицу сателитске мреже "Старлинк" у Пољској, саопштила је њемачка полиција.

Из полиције су навели да је ухапшени у претпретресном притвору и да је осумњичен за припремање терористичког дјела.

Двојица других турских држављана ухапшена су средином прошлог мјесеца и у току је процес њиховог изручења у Пољску.

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Резултати досадашње истраге указују да је он дао инструкције двојици осумњичених да изврше напад у Пољској.

Из канцеларије државног тужиоца саопштено је да је против ухапшеног покренута одвојена истрага.

Њемачка агенција ДПА подсјећа да су наводни саботери отишли у Пољску 23. септембра, гдје су подметнули пожар на терминалу "Старлинка". Код њих је, између осталог, пронађено осам мобилних телефона и муниција.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

хапшење

Старлинк

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