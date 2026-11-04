Профит БМВ-а пао за 15 одсто

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач аутомобила "Бе-Ем-Ве" забиљежио је пад нето профита од близу 15 одсто у трећем кварталу усљед слабе продаје у Кини, саопштено је из ове компаније.
Компанија са сједиштем у Минхену наводи да јој је нето профит пао на 1,45 милијарди евра у односу на исти период прошле године.
Пад је углавном био узрокован лошим пословањем у Кини, гдје се њемачки произвођачи аутомобила суочавају са падом потражње, растом конкуренције и ратом цијенама, пренијела је агенција ДПА.
Продаја возила "бе-ем-ве" у Кини пала је за око четвртину, а компанија је успјела да надокнади дио пада растом продаје у Европи и САД, преноси Срна.
Глобална продаја возила ове марке у трећем кварталу умањена је за 6,3 одсто, док су приходи смањени за 5,8 одсто, на 30,5 милијарди евра.
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