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Профит БМВ-а пао за 15 одсто

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04.11.2026 09:06

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БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.
Фото: pexels/Mauricio Krupka Buendia

Њемачки произвођач аутомобила "Бе-Ем-Ве" забиљежио је пад нето профита од близу 15 одсто у трећем кварталу усљед слабе продаје у Кини, саопштено је из ове компаније.

Компанија са сједиштем у Минхену наводи да јој је нето профит пао на 1,45 милијарди евра у односу на исти период прошле године.

Пад је углавном био узрокован лошим пословањем у Кини, гдје се њемачки произвођачи аутомобила суочавају са падом потражње, растом конкуренције и ратом цијенама, пренијела је агенција ДПА.

Продаја возила "бе-ем-ве" у Кини пала је за око четвртину, а компанија је успјела да надокнади дио пада растом продаје у Европи и САД, преноси Срна.

Глобална продаја возила ове марке у трећем кварталу умањена је за 6,3 одсто, док су приходи смањени за 5,8 одсто, на 30,5 милијарди евра.

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Тагови :

економија

Њемачка

БМВ

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БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.

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