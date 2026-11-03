ИЕА упозорава: Европи ове зиме пријети несташица гаса

Аутор:АТВ редакција
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Европа би се током предстојеће зиме могла суочити с озбиљном несташицом природног гаса уколико Ормуски мореуз остане блокиран, а температуре буду изразито ниске, упозорила је Међународна агенција за енергију (ИЕА). У најнеповољнијем сценарију, европске залихе гаса могле би пасти на свега десет одсто складишних капацитета.
Према упозорењу ИЕА, наставак блокаде Ормуског мореуза до почетка наредне године, у комбинацији с хладном зимом, могао би озбиљно угрозити снабдијевање европских домаћинстава и индустрије.
Проблем се, међутим, не јавља тек када се складишта потпуно испразне.
Када попуњеност падне испод 30 одсто, смањује се брзина којом се гас може повлачити из складишта и испоручивати потрошачима.
"То би европско тржиште учинило посебно рањивим на касне таласе хладноће", упозорила је агенција са сједиштем у Паризу у свом тромјесечном извјештају о тржишту гаса.
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Упозорење долази у тренутку када Европа већ осјећа посљедице вишемјесечног поремећаја у глобалном снабдијевању енергентима.
Цијене гаса готово двоструко више него прошле године
Према подацима ИЕА, цијене гаса на европском спот тржишту у трећем кварталу 2026. године биле су 90 одсто више него у истом периоду прошле године.
Главни разлог је блокада Ормуског мореуза, једног од најважнијих поморских праваца за свјетску трговину енергентима.
Мореуз је блокиран од марта, чиме је озбиљно поремећен транспорт течног природног гаса (ЛНГ) из Персијског залива.
Посебно је погођен Катар, један од највећих свјетских извозника ЛНГ-а, који нема могућност да своје испоруке у значајнијем обиму преусмјери алтернативним правцима.
За разлику од нафте, чији дио произвођачи попут Саудијске Арабије и Уједињених Арапских Емирата могу транспортовати нафтоводима, катарски ЛНГ у великој мјери зависи од поморског пролаза кроз Ормуски мореуз.
"Будући да је пролазак Ормуским мореузом и крајем октобра остао озбиљно ограничен, чини се да ће поремећај у снабдијевању наставити да одржава напете тржишне услове током зиме на сјеверној хемисфери", навела је ИЕА.
Додатни проблем могао би настати наредног љета, када ће европске земље морати поново да пуне складишта која би након зиме могла остати на изузетно ниском нивоу.
То би могло продужити период високих цијена гаса и током 2027. године.
Развој ситуације на енергетском тржишту у великој мјери зависи од одлука америчког предсједника Доналда Трампа и могућности постизања договора с Ираном.
Трамп је најавио да жели окончати блокаду Ормуског мореуза, али још није јасно хоће ли се Вашингтон одлучити за дипломатско рјешење или нове војне нападе.
Према извјештају Axiosa, Трамп је израелском премијеру Бењамину Нетањахуу поручио да дипломатији жели дати још времена.
Истовремено, ирански медији објавили су да је врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи одобрио мировне преговоре са Сједињеним Америчким Државама.
Тим информацијама претходили су разговори иранских званичника с катарским посредницима.
Могућност дипломатског договора одмах се одразила на енергетска тржишта.
Европска цијена гаса пала је за више од десет одсто, на нешто више од 93 евра по мегават-сату.
Ипак, евентуално смиривање политичких тензија не би аутоматски значило и брз опоравак снабдијевања, јер су енергетски токови већ мјесецима поремећени.
Европска складишта гаса улазе у сезону гријања с најнижим залихама од 2013. године, потврђено је у извјештају ИЕА објављеном 3. новембра.
Према подацима с почетка новембра, складишта у Европској унији била су попуњена око 75 одсто, док је попуњеност њемачких складишта износила приближно 61 одсто.
Њемачка је посебно изложена ризику јер располаже највећим складишним капацитетима у ЕУ, а у сезону повећане потрошње улази са знатно мањим резервама него претходних година.
Сједињене Америчке Државе повећале су извоз ЛНГ-а како би дјелимично надокнадиле мањак испорука из Персијског залива, али додатне количине нису довољне да потпуно замијене изгубљени гас.
Европски купци притом се такмиче с азијским тржиштима, посебно Јапаном и Јужном Корејом, за расположиве испоруке.
ИЕА процјењује да би глобална понуда течног природног гаса у 2026. могла пасти за три одсто, односно готово 20 милијарди кубних метара, што би био највећи годишњи пад забиљежен до сада.
Иако су упозорења озбиљна, несташица није неизбјежна.
Извршни директор француске енергетске компаније ТоталЕнергиес Патрик Пујане сматра да Европа неће потпуно остати без гаса, али очекује да ће за њега плаћати знатно више.
Према његовој оцјени, тржишта су предуго рачунала на брзо окончање рата и потцијенила могућност дуготрајног поремећаја снабдијевања.
"Очекивали смо да ће људи раније предвидјети бржи раст цијена гаса. Умјесто тога, тржишта су се понашала као да ће рат завршити овог љета", рекао је Пујане.
"Плаћаћемо више од других, једноставно је тако", закључио је.
ИЕА упозорава да би у случају хладније зиме и наставка поремећаја испорука кроз Ормуски мореуз попуњеност европских складишта до краја марта 2027. могла пасти испод десет одсто.
Такав развој догађаја повећао би ризик од проблема са снабдијевањем, али и додатно отежао пуњење складишта током наредног љета.
То значи да би посљедице енергетске кризе могле потрајати и током 2027. године, чак и ако Европа успије да избјегне озбиљније несташице ове зиме, преноси Банкар.
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