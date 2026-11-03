Позната компанија отпушта хиљаде радника и затвара више фабрика

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки добављач аутомобилске индустрије Шефлер појачава своју кампању смањења трошкова укидањем додатних 3.460 радних мјеста у Европи, укључујући 2.660 у Њемачкој, преноси Њемачка новинска агенција (дпа).
Компанија је у уторак такође објавила да планира да затвори пет локација од којих се четири налазе у Њемачкој. Компанија објашњава ове планове кризом европске аутомобилске индустрије и наводи да мора структурно да се прилагоди. Шефлер је већ најавио отпуштање 4.700 радника током посљедње двије године.
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Дугорочно планира да затвори локације у Њемачкој и то у Дортмунду, Морбаху, Берлину, Швалбаху... План такође укључује затварање фабрике алата у Хехштату у близини Нирнберга као и прилагођавање погона за производњу специјализованих машина у Ерлангену и Швајнфурту. Структурне промјене и прилагођавање производних капацитета утицаће на низ других локација укључујући Херцогенаурах, Бијел, Хехштат, Нирнберг и Регензбург.
Синдикат металне индустрије, који такође заступа раднике у аутомобилској индустрији, оштро је реаговао на ову објаву.
"У компанији Шефлер један програм смањења броја радних мјеста сада се замјењује другим прије него што су ријешене посљедице претходног. То није концепт који је у интересу будућности Њемачке као индустријске локације", рекао је представник синдиката Томас Хен.
Шефлер је изјавио да је циљ реструктурирања уклањање вишка капацитета, прилагођавање развојних капацитета, смањење трошкова запослених и рационализација организације. Када је ријеч о отпуштањима, око 50 одсто односиће се на производњу, 30 одсто на истраживање и развој, а 20 одсто на друге области.
Компанија процјењује да ће се годишња зарада од 2030. године повећати за 300 милиона евра.
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Шефлер је њемачка индустријска компанија основана 1946. године у Херцогенаураху. Један је од водећих свјетских произвођача аутомобилских компоненти, лежајева, индустријских система... Послује у аутомобилској и машинској индустрији, а њени производи користе се у возилима, индустријским машинама, различитим техничким системима.
Компанија послује широм свијета и запошљава велики број радника.
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