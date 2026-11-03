Погледајте руту којом се авион враћа за Београд са лета за Москву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Компанија Ер Србија саопштила је вечерас да се авион који је био на редовном лету ЈУ134 на релацији Београд-Москва вратио у Београд пошто је та компанија од надлежних аеродромских служби примила информацију која је захтијевала спровођење додатних безбједносних провјера у вези са једним путником.
Авион је, према подацима са сајта Флигхт радара, стигао до Литваније, а потом је враћен за Србију.
Како се наводи у саопштењу, у складу са добијеним инструкцијама и свим важећим безбједносним прописима, донијета је одлука да се авион врати у Београд како би све неопходне процедуре биле спроведене у потпуности.
Србија
Авион Ер Србије се хитно вратио у Београд са лета за Москву
Контрола путника и пртљага спроводи се у надлежности аеродромског система безбједности и одговарајућих служби.
Након што је Ер Србија накнадно примила информацију која је захтијевала додатне аеродромске безбједносне провјере, компанија је поступила у складу са инструкцијама надлежних органа и свим важећим процедурама.
"Посада Ер Србије поступала је у потпуности у складу са утврђеним процедурама и највишим безбједносним стандардима", наводи се у саопштењу.
Лет ЈУ134 полетио је са Аеродрома "Никола Тесла" у Београду у 18.48 часова по локалном времену и тренутно се враћа за Београд.
Након окончања свих неопходних процедура од стране аеродромских служби и добијања потребних одобрења путници ће благовремено бити обавијештени о наставку свог путовања, пренио је Танјуг.
#1 most tracked flight now: AirSerbia #JU134 from Belgrade to Moscow returning to Belgrade after turning around over Lithuania. Local media are reporting the flight is related to the current political situation, but we have no confirmation at this time. https://t.co/ktV3SW7JDT https://t.co/jL8Py4Secy— Flightradar24 (@flightradar24) November 3, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму