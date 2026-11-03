Здравко Понош поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
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Здравко Понош поднио је вечерас оставку на мјесто предсједника странке Србија центар (СРЦЕ).
Како сазнаје портал "Нова", Понош је оставку поднио на сједници Председништва странке.
Та оставка је, наводно, и усвојена.
Србија
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Подсјетимо, странка Србија центар учествовала је на недавно одржаним парламентарним изборима у коалицији са Странком слободе и правде и Грађанским покретом "Солидарност".
Изборна листа "Европска Србија – Мариника Тепић – Здравко Понош" освојила је 0,28 одсто гласова.
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