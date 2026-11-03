Колики порез је платио Жељко Митровић

Власник Пинка, са својим бројним ТВ програмима, остварује значајне приходе, а самим тим и издваја значајна средства за порез.

Према подацима Агенције за привредне регистре од 2022. до 2025. године зарадио је скоро 35 милиона евра нето добити.

Захваљујући истим подацима, имамо увид и у то колики порез је платио.

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Током 2022. године платио је око 315 милиона динара, односно нешто више од два милиона евра. Наредне 2023. платио је порез на добит од скоро 255 милиона динара, тачније око два милиона евра.

Пошто је 2024. забиљежио значајан пад прихода, платио је порез на добит око 66 милиона динара, односно скоро 570.000 евра.

На крају, током 2025. године за порез на добит отишло му је нешто више од 155 милиона динара, тачније око милион и по евра.

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Када се све сабере, Митровић је током овог четворогодишњег периода платио 782 и по милиона динара, односно нешто више од шест и по милиона евра пореза на добит, пренио је портал "Нова".