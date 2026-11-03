Министар саобраћаја најавио оставку након двије тешке жељезничке несреће

Аутор:АТВ редакција
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Министар саобраћаја Шпаније Оскар Пуенте најавио је оставку након друге жељезничке несреће у овој години, у којој је погинуло 69 особа.
Пуенте је истакао да је одлуку о оставци донио након посљедње несреће 28. октобра, али да је остао на дужности како би ријешио посљедице и предузео мјере да се сличне несреће не би догодиле у будућности.
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"Министар саобраћаја у земљи попут Шпаније не може остати на дужности са двије овако тешке несреће за мање од годину дана", рекао је Пуенте у обраћању посланицима.
Он је навео да је о својој одлуци обавијестио премијера Педра Санчеза.
Странка "Сумар" затражила је оставку Пуентеа, иако су навели да га не сматрају кривим за несрећу, преноси шпански медиј "Ел Паис".
Портпарол странке "ЕРЦ" Гарбијел Руфиан навео је да људска грешка указује на то да је систем безбједности слаб.
У судару возова прошле седмице недалеко од града Урда у централном дијелу Шпаније погинуло је 69 људи.
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У другој жељезничкој несрећи у којој су почетком године учествовали возови истих компанија погинуло је 46 особа.
(Срна)
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