Logo

Министар саобраћаја најавио оставку након двије тешке жељезничке несреће

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 22:19

Коментари:

0
Дизалица ради на мјесту уништених вагона након судара два воза у Урди, у Шпанији, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Bernat Armangue

Министар саобраћаја Шпаније Оскар Пуенте најавио је оставку након друге жељезничке несреће у овој години, у којој је погинуло 69 особа.

Пуенте је истакао да је одлуку о оставци донио након посљедње несреће 28. октобра, али да је остао на дужности како би ријешио посљедице и предузео мјере да се сличне несреће не би догодиле у будућности.

Долина Неретве

Економија

Производ из долине Неретве залудио Нијемце: Килограм и до 3 евра

"Министар саобраћаја у земљи попут Шпаније не може остати на дужности са двије овако тешке несреће за мање од годину дана", рекао је Пуенте у обраћању посланицима.

Он је навео да је о својој одлуци обавијестио премијера Педра Санчеза.

Странка "Сумар" затражила је оставку Пуентеа, иако су навели да га не сматрају кривим за несрећу, преноси шпански медиј "Ел Паис".

Портпарол странке "ЕРЦ" Гарбијел Руфиан навео је да људска грешка указује на то да је систем безбједности слаб.

У судару возова прошле седмице недалеко од града Урда у централном дијелу Шпаније погинуло је 69 људи.

Новац

Друштво

Један играч из Српске слави посљедње коло игре Лото

У другој жељезничкој несрећи у којој су почетком године учествовали возови истих компанија погинуло је 46 особа.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шпанија

жељезничка несрећа

оставка

Коментари (0)

Више из рубрике

Самци, пакујте кофере: Финска плаћа пут, смјештај и храну, има само један услов

Свијет

Самци, пакујте кофере: Финска плаћа пут, смјештај и храну, има само један услов

1 ч

0
Избори у Америци

Свијет

И у Америци, као и у БиХ, проблеми са скенерима

1 ч

0
Поплаве у Флориди

Свијет

Опасне поплаве измјестиле бирачка мјеста у Америци

1 ч

0
лисице, судска полиција, суд

Свијет

Ухапшен главни организатор напада на станицу "Старлинка"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима