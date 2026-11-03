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Авион Ер Србије се хитно вратио у Београд са лета за Москву

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03.11.2026 22:29

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Компанија Ер Србија саопштила је вечерас да се авион који је био на редовном лету ЈУ134 на релацији Београд-Москва вратио у Београд пошто је та компанија од надлежних аеродромских служби примила информацију која је захтијевала спровођење додатних безбједносних провјера у вези са једним путником.

Како се наводи у саопштењу, у складу са добијеним инструкцијама и свим важећим безбједносним прописима, донијета је одлука да се авион врати у Београд како би све неопходне процедуре биле спроведене у потпуности.

Контрола путника и пртљага спроводи се у надлежности аеродромског система безбједности и одговарајућих служби.

Након што је Ер Србија накнадно примила информацију која је захтијевала додатне аеродромске безбједносне провјере, компанија је поступила у складу са инструкцијама надлежних органа и свим важећим процедурама.

"Посада Ер Србије поступала је у потпуности у складу са утврђеним процедурама и највишим безбједносним стандардима", наводи се у саопштењу.

Лет ЈУ134 полетио је са Аеродрома "Никола Тесла" у Београду у 18.48 часова по локалном времену и тренутно се враћа за Београд.

Након окончања свих неопходних процедура од стране аеродромских служби и добијања потребних одобрења путници ће благовремено бити обавијештени о наставку свог путовања, пренио је Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ер Србија

Москва

Београд

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