Еуро 6 за увоз аутомобила у БиХ од 1. априла: Шта то значи за возаче?

Аутор:Весна Азић
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Новији аутомобили за чистији ваздух, по свему судећи и за дубљи џеп. Од првог априла наредне године ЕУРО 6 могао би постати минимални услов за увоз половних путничких аутомобила у БиХ.
Министарство комуникација и транспорта најавило је нова ограничења још у септембру. Јавне консултације обећало за октобар, али коначног прописа још увијек нема. Нису утврђени ни прелазни рокови. Нејасно је и шта ће све бити прецизирано новом одлуком. Јасно је једино да постојећа правила остају на снази до доношења нових.
"Посебно је затражено да се предвиде одговарајуће прелазне одредбе за возила која су прије почетка примјене нових захтјева купљена, наручена, отпремљена према Босни и Херцеговини или су већ доспјела на њену територију. Конкретни услови и рокови биће утврђени новом одлуком. Новом одлуком биће прецизирани и услови примјене нових захтјева, укључујући мјеродавне датуме, рокове и одговарајуће доказе за возила која су купљена, наручена, отпремљена или допремљена у Босну и Херцеговину прије почетка њене примјене", саопштено је из Министарства комуникација и транспорта БиХ.
Домаће тржиште је у великој мјери ослоњено на половњаке. Прошле године у БиХ увезено је више од 95 хиљада возила. Од те бројке, чак 86 хиљада половних и тек нешто више од девет хиљада нових. За двије године увоз половњака порастао је за 37 одсто. Упркос толиком увозу, просјечна старост возила у БиХ и даље је 17 година.
"Када говоримо о просјечној старости возног парка у Републици Српској она је прошле године износила 18 година. Подаци МУП-а нам говоре да је прошле године из саобраћаја искључено је 4332 возила. Због техничке неисправности од укупног броја искључених возила искључено је њих 40%'', рекао је Горан Бошњак, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.
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Није спорно да млађи и еколошки прихватљивији аутомобили треба да потисну старе. Код дизелаша ЕУРО 6 прописује више него двоструко мању дозвољену емисију азотних оксида у односу на ЕУРО 5. За млађи возни парк јасно је да су потребни млађи аутомобили. За њих је потребно и више новца. Више од 80 одсто возила која стижу из иностранства су половна. Увођењем ЕУРО 6 стандарда избор би могао постати ужи, а увоз скупљи, став је струке. Очекују и да ће се дио купаца зато окренути аутомобилима који су већ регистровани у БиХ. Њихове године остаће исте, али би им цијена могла порасти.
"Увоз тих возила ће бити за мало дубљи џеп. Смањиће се увоз из извана, а прорадиће тржиште постојећих возила на простору БиХ, гдје ће имати релативно мању цијену, али ће тим возилима цијена порасти управо усљед тих факторима којима смо говори", рекао је Данислав Драшковић, декан Паневропског универзитета "Аперион".
Рачуница би, по свему судећи, могла бити прилично незгодна. Ограничењем увоза јефтинијих половњака нестаје дио понуде. БиХ не би требало да постане гробље европских аутомобила, каже Един Форто. Намјера је јасна. Јасно је и то да ако грађани због цијена буду принуђени да дуже задржавају старе аутомобиле. Нова правила могла би успорити оно што би требало да убрзају. Подмлађивање возног парка и еколошки прихватљивија возила.
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