Нови сазив Народне скупштине: СНСД јачи за пет мандата

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је са 34 посланичка мандата најјача политичка партија у новом сазиву Народне скупштине. Са досадашњим коалиционим партнерима обезбијеђена је стабилна скупштинска већина од 54 посланика, што представља основ за наставак досадашње политичке сарадње и формирање нове Владе. Први корак је конституисање Народне скупштине Републике Српске.
"Дакле много прије рокова, као и увијек показаћемо да смо најефикаснији Парламент не само у БиХ, него и у окружењу. Што се тиче функционисања РС, она увијек функционише беспрекорно, тако да нема ниједне институције која неће бити на вријеме или много брже од других конституисана", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Са освојених 214.609 гласова, СНСД је добио највећи број посланичких мандата. У односу на претходни сазив, СНСД пет посланика више, што значи и снажније присуство у новом парламентарном сазиву.
"Остварили смо један озбиљан резултат. Ми смо око 40 одсто добили за Парламент Републике Српске. Републици Српској ћемо обезбједити сигурну власт, стабилну власт И стабилно економско кретање, желим да кажем да ћемо највјероватније најдаље до 15. имати конститутивну сједницу Скупштине", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Странке окупљене око СНСД-а, у наредне четири године, имаће 20 народних посланика. Уједињена Српска, коалиција ДНС-НПС, коалиција СП-ДЕМОС и НДП имаће по пет мандата, Социјалистичка партија Српске 4 и Републичка Странка Српске 1. Лидер СПС-а раније је рекао да ће ће СПС као један од најближих партнера СНСД-а учествовати у договорима о формирању власти.
"Наравно да ћемо разговарати са нашим партнерима око учешћа у власти, ми смо познати као партија која никад није водила уцјењивачку политику, ми смо партнери", рекао је Горан Селак, предсједник СПС-а.
Друго мјесто по броју освојених мандата припада Покрету "Сигурна Српска", који ће уједно бити најзаступљенија опозициона политичка опција у новом сазиву. Освојили су укупно 12 посланичких мјеста, девет директних и три компензациона мандата.
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"Морамо много да радимо, ми смо задовољни нашим резултатима, ми смо поносни на 12 посланичких мандата И морамо рећи да смо велики дио И значајан дио наших циљева постигли", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-a.
Друга по снази опозициона партија СДС, имаће 10 мандата у парламенту. Листа за правду и ред 4, Коалиција за државу 3. Владајућа већина имаће двотрећинску подршку. Предсједник НСРС је подсјетио да је опозиција у претходном сазиву често напуштала скупштинску салу, посебно у важним тренуцима. Каже да ће у новом сазиву бити другачије.
"Сада је двотрећинска трећина нешто што је аксиом политике у Републици Српској и сада смо потпуно сигурни да ћемо је имати и формално и неформално", рекао је Стевандић.
На конститутивној сједници посланици ће преузети мандате, положити заклетве и изабрати руководство парламента. Заклетву би требало да положи и новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић.
Након преузимања дужности, предсједник Републике обавља консултације са представницима парламентарних странака, а потом предлаже мандатара за састав нове Владе.
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