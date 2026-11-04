Минић: Дворана "Борик" је храм спорта и да тако мора остати

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је недопустиво да клубови у Бањалуци усред сезоне остају без термина и простора за тренинг и да очекује од Градске и управе "Борика" да обезбиједе услове које спортисти заслужују.
Минић је истакао да је дворана "Борик" храм спорта и да тако мора остати.
"Недопустиво је да клубови усред сезоне остају без термина и простора за тренинг. Подржавам захтјев да се ово питање трајно уреди. Очекујем да Град и управа `Борика` обезбиједе услове које наши спортисти заслужују", написао је Минић на Иксу.
Дворана Борик је храм спорта и тако мора остати. Недопустиво је да клубови усред сезоне остају без термина и простора за тренинг. Подржавам захтјев да се ово питање трајно уреди. Очекујем да Град и управа Борика обезбиједе услове које наши спортисти заслужују.— Саво Минић (@minic_savo) November 4, 2026
Кошаркашки и Рукометни клуб "Борац" изразили су незадовољство терминима за тренинге и утакмице у дворани "Борик".
Критике су упутили Градској управи и Спортском центру "Борик", тврдећи да се потребе клубова годинама стављају иза комерцијалних интереса.
Истакли су да се од клубова очекују врхунски резултати и укључивање дјеце у спорт, док им се истовремено, према њиховим ријечима, ускраћују основни услови за рад.
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