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Минић: Дворана "Борик" је храм спорта и да тако мора остати

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04.11.2026 18:46

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је недопустиво да клубови у Бањалуци усред сезоне остају без термина и простора за тренинг и да очекује од Градске и управе "Борика" да обезбиједе услове које спортисти заслужују.

Минић је истакао да је дворана "Борик" храм спорта и да тако мора остати.

"Недопустиво је да клубови усред сезоне остају без термина и простора за тренинг. Подржавам захтјев да се ово питање трајно уреди. Очекујем да Град и управа `Борика` обезбиједе услове које наши спортисти заслужују", написао је Минић на Иксу.

Кошаркашки и Рукометни клуб "Борац" изразили су незадовољство терминима за тренинге и утакмице у дворани "Борик".

Критике су упутили Градској управи и Спортском центру "Борик", тврдећи да се потребе клубова годинама стављају иза комерцијалних интереса.

Истакли су да се од клубова очекују врхунски резултати и укључивање д‌јеце у спорт, док им се истовремено, према њиховим ријечима, ускраћују основни услови за рад.

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Тагови :

Саво Минић

Дворана Борик

Бањалука

спорт

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