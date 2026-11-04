У каси јавних прихода Српске више од четири милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у периоду јануар-октобар ове године на рачун јавних прихода Српске прикупила 4,005 милијарди марака, што је за 366,5 милиона КМ или 10 одсто више у односу на исти период 2025. године.

"Повећање наплате забиљежено је у свим категоријама јавних јавних прихода Српске, при чему директни порези биљеже повећање од 11 одсто, док су доприноси и остали јавни приходи забиљежили повећање од по 10 одсто", саопштено је из Пореске управе.

Када су у питању доприноси, наплата је износила је 2,506 милијарди КМ, што је за 220,2 милиона КМ више него у истом периоду за 2025, при чему је наплата доприноса за Фонд ПИО већа за девет одсто, док је наплата доприноса за Фонд здравственог осигурања, за Завод за запошљавање и за Фонд дјечје заштите већа за десет одсто.

"Директни порези су у периоду јануар-октобар ове године наплаћени у износу од 926 милиона КМ, што је за 94,5 милиона КМ више него у упоредном периоду претходне године. Највећа наплата код директних пореза, остварена је код пореза на доходак који је наплаћен у износу од око 460,3 милиона КМ, односно 16 одсто више него претходне године, док је наплата пореза на добит остварена у износу око 408,2 милиона КМ, односно седам одсто више него у првих десет мјесеци претходне године", истакли су.

Код осталих јавних прихода, наплата је износила 573,2 милиона КМ, што је за 51,7 милиона КМ више него у периоду јануар-октобар прошле године.

"По основу такси и накнада прикупљено је око 289 милиона КМ или 10 одсто више, док је већа наплата остварена и код накнаде за приређивање игара на срећу за 18 одсто, те концесионих накнада за пет процената", додаје се у саопштењу.

Када је у питању само октобар ове године, наплата је износила 402,4 милиона марака, што је за 25,1 милиона КМ или седам одсто више у односу на октобар претходне године.