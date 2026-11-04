Видовић: Биће повећане плате, пензије и социјална давања

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић истакла је да ће у наредном периоду у Српској бити повећане плате, пензије и социјална давања.
"Биће и помоћ за младе како би започели своје бизнисе. Очекујемо да ће просјечна плата наредне године бити 1.000 евра", рекла је Видовићева за РТРС.
Она је оцијенила да ће Република Српска у наредном периоду имати реформу економије у два правца - помоћ научно-технолошком развоју и прерађивачкој индустрији.
Када је ријеч о привреди, Видовићева је нагласила да Република Српска има најбољи амбијент у цијелом региону.
"Нећемо смањивати порезе и доприносе, али ћемо редефинисати подстицаје и субвенције", навела је Видовићева.
Према њеним ријечима, Република Српска има ниско задужење које ће и крајем наредне године износити 36 одсто.
"У Српској се раде многи пројекти. Највећи пројекат је Хидроелектрана `Дабар` за коју се очекује да ће бити на мрежи 2028. године. Радимо и ауто-путеве, те гасовод који се финансира из буџета", рекла је Видовићева.
Говорећи о статусу РТРС-а, Видовићева је навела да ће он бити дефинисан новим законом.
"Интензивно смо радили претходних дана око РТРС-а који је јако важна тема. Рачуни ће бити деблокирани и радници ће добити плату, док ће систем финансирања бити измијењен. Мислим да ћемо формирањем новог сазива Народне скупштине Републике Српске успјети до краја године измијенити и донијети нови закон", рекла је Видовићева.
Када је ријеч о ситуацији у вези са Алта банком у Србији, Видовићева је указала да Република Српска неће имати штетне посљедице.
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