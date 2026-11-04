Додик: Захвалност поручнику Сивцу за сваки храбар корак који је начинио за свој народ и Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је саучешће породици и пријатељима некадашњег поручника Војске Републике Српске Горана Сивца, који је преминуо у 66. години и истакао да одлазак таквог човјека и војника оставља празнину коју је немогуће попунити.
"Када се бранила Република Српска, поручник Сивац није бирао лакши пут, већ пут војничке части, храбрости и неустрашивости. Стао је испред својих сабораца, дијелећи с њима ров и најтеже ратне дане још од ратишта на подручју Западне Славоније па преко пробоја Коридора до посљедњих дана Одбрамбено-отаџбинског рата", истакао је Додик.
Када год се сјетимо операције "Коридор", додао је Додик, немогуће је не сјетити се и улоге Горана Сивца који је увијек био на челу када је било најтеже, дијелећи са својим борцима одлучност да се пробије коридор и спаси свој народ.
"Не само његови саборци, већ и сви ми памтићемо га не као поручника који је издавао наређења, већ као човјека који је раме уз раме с њима пролазио кроз ватрене окршаје, показујући шта значи бити вођа у ратним условима.
Памтићемо га као човјека који је у тешким временима стао на браник отаџбине и свог народа, носећи терет поручничког чина са огромном дозом људскости, одлучности и војничке части", истакао је Додик.
Он је нагласио да ће поручник Сивац остати упамћен као војник старог кова - храбар, праведан, частан и непоколебљив пред непријатељем, а неизмјерно благ и брижан према својим саборцима.
"Својим примјером показао је свима шта значи оданост отаџбини, шта значи образ и како се чува и брани отаџбине. Прошао је много офанзива, одбранио огњишта, своју земљу и сваку битку је добио, али, нажалост, битку са тешком болешћу није. Она је узела свој данак и била јача и од Горана", навео је Додик.
Он је додао да ће његово име остати вјечно уписано у темеље наше Републике Српске у времену великих ратних искушења и историјске прекретнице.
Упутивши најдубље саучешће, Додик је рекао да зна да у оваквим тренуцима ријечи мало значе, али породица, његови пријатељи и сви они који су га познавали треба да буду поносни, јер је Горан од оних људи чија дјела никада неће пасти у заборав.
"Горан је био један од оних који је у најсудбоноснијим данима преузео одговорност за будућност свог народа. Ваш губитак је огроман, али је част имати таквог човјека у својој породичној историји. Нека му је лака српска земља коју је неизмјерно волио и хвала му за сваку часну одлуку и сваки храбар корак који је начинио за свој народ и Републику Српску", поручио је Додик, преноси Срна.
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