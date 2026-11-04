Додик: Стигао сам!

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД Милорад Додик допутовао је у Сједињене Америчке Државе.
Додик се по доласку у САД огласио кратком поруком на друштвеним мрежама: "Стигао сам".
Стигао сам. https://t.co/Xv7Ytl38AI— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 3, 2026
Подсјећамо, Додик ће у САД-у учествовати на конференцију која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.
Такође, Додик је раније истакао да вјерује да ће се у САД срести са много конгресмена, сенатора, те разговарати са важним људима, носиоцима важних одлука у САД.
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