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Додик: Стигао сам!

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04.11.2026 07:07

Коментари:

14
Додик: Стигао сам!
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник СНСД Милорад Додик допутовао је у Сједињене Америчке Државе.

Додик се по доласку у САД огласио кратком поруком на друштвеним мрежама: "Стигао сам".

Подсјећамо, Додик ће у САД-у учествовати на конференцију која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.

Такође, Додик је раније истакао да вјерује да ће се у САД срести са много конгресмена, сенатора, те разговарати са важним људима, носиоцима важних одлука у САД.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Коментари (14)

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