Шта доноси нови план реформе јавне управе у БиХ?

Аутор:АТВ редакција
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Досадашња реализација Акционог плана за реформу јавне управе у БиХ показала је низак степен спроведених планираних активности због чега је припремљен ревидирани план, а приоритет у наредном периоду биће дигитализација, речено је Срни у Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске.
У Министарству су навели да су проведбене структуре за реформу јавне управе са сва четири нивоа власти извршиле ревизију мјера и активности утврђених досадашњим Акционим планом и сачиниле Ревидирани акциони план, који је тренутно у фази усвајања на сва четири нивоа власти у БиХ.
Након његовог усвајања биће утврђени приоритети у реализацији предвиђених мјера, са посебним акцентом на дигитализацију.
Када је ријеч о реформи коју самостално проводи Република Српска, у Министарству су истакли да су спроведене бројне промјене у различитим областима, међу којима су дигитализација процеса регистрације пословних субјеката, успостављање електронских матичних евиденција, те унапређење пореских, геодетских и других услуга путем електронских сервиса.
Као примјер навели су електронску размјену података између институција, која омогућава матичним службама да приликом обраде пријава рођења, вјенчања или смрти електронским путем прибаве податке о пребивалишту.
Од 2022. године у примјени је и сервис електронског уписа ученика у први разред основне школе, који школама омогућава да, уз сагласност родитеља, прибаве потребне податке из матичних књига.
"Унапријеђен је и поступак издавања личних докумената, јер је ручна провјера података замијењена аутоматском електронском провјером, док је Јавном фонду за дјечију заштиту омогућено да електронски прибавља податке из матичних књига приликом одлучивања о остваривању права из ове области", навели су из Министарства.
Електронска размјена података успостављена је и са Фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Нотарском комором, Пореском управом и другим институцијама.
У Министарству су навели да се значајнији пројекти који се тренутно реализују у области реформе јавне управе углавном односе на дигитализацију, успостављање нових електронских евиденција и ширење обима услуга доступних грађанима и пословној заједници путем дигиталних канала.
Као један од највећих изазова у провођењу реформе издвојена је ефикасна координација активности свих нивоа власти, уз поштовање њихових уставних надлежности.
"За реализацију планираних активности, посебно оних које се односе на дигитализацију, неопходно је обезбиједити и одговарајућа финансијска средства и људске ресурсе, а с обзиром на то да расположива буџетска средства нису довољна, недостајућа средства потребно је обезбиједити прије свега путем донаторске подршке и фондова Европске уније", истакли су из Министарства.
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