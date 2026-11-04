Петровић: Унапријеђена права запослених, очекујемо веће плате

Аутор:АТВ редакција
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Синдикат правосуђа Републике Српске очекује да у наредном периоду буде постигнут договор о новом посебном колективном уговору којим би била унапријеђена права запослених, изјавио је Срни предсједник овог синдиката Синиша Петровић.
Као једно од најважнијих питања у наредном периоду Петровић је издвојио повећање плата запосленима у правосудним институцијама од Нове године.
"Најављено је повећање плата у просвјети од Нове године, очекујемо и ми да се и за запослене у правосудним институцијама деси исто", каже Петровић.
Петровић је рекао да су успјешно завршене активности које су се односиле на изједначавање коефицијената и накнада за природу посла запослених у казнено-поправним установама и Судској полицији са осталим запосленима у правосудним институцијама.
Он је навео да су са Министарством правде Републике Српске завршене активности које се односе на пензионисање овлаштених службених лица, кроз измјене Посебног колективног уговора.
"Оно што нам остаје и што смо већ де факто припремили јесу измјене и допуне, односно нови посебни колективни уговор, пошто је једна трећина измјена већ урађена. Односе се и на остала права и ствари које су битне за раднике, као што су смањење услова за остваривање накнаде за превоз са четири на три километра, као и регулисање накнаде за вријеме боловања у висини од 80 одсто", навео је Петровић.
Петровић је потврдио да су ова питања усаглашена са Министарством правде, те да се очекује завршетак неопходних процедура како би договорено било и формализовано.
"Морамо признати да имамо добру сарадњу са Министарством и оно што смо до сада договорили - то смо и остварили. Надам се да ћемо имати наставак те добре сарадње", истакао је Петровић.
Петровић је најавио да би ускоро требало да буде одржана сједница Републичког одбора, на којој би требало да буду дефинисани конкретни захтјеви који ће бити упућени Министарству правде Републике Српске.
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