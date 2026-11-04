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Блануша одговорио Нешковићу: Спреман да поднесе оставку, али под једним условом

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04.11.2026 08:52

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Предсједник СДС-а конференција за медије у Бањалуци након сједнице странке
Фото: ATV

Тражим да Бранко Блануша поднесе оставку и повуче се са мјеста предсједника СДС-а, рекао је Желимир Нешковић, потпредсједник и новоизабрани посланик ове странке у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Према Нешковићевим ријечима, Блануша је најодговорнији за тренутно стање у странци као и изборни резултат.

"Тражим да Бранко Блануша поднесе оставку и повуче се са мјеста предсједника СДС-а због свега што се десило током његовог руковођења странком“, поручио је Нешковић за Провјерено.

А онда је услиједио и Бланушин одговор

„Може оставка, није никакав проблем, али прво комплетна анализа шта је ко радио прије кампање и у току кампање, какав је изборни резултат постигао. Они који ништа нису радили, радили за друге кандидате, опструисали СДС на терену су сада најгласнији“, написао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.

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Када су у питању оптужбе на рачун рада за друге политичке странке, исте су се могле чути одмах након изборног пораза СДС-а, када је кренула свађа међу неким од најистакнутијих представника ове странке, или оних које су покушали искључити.

Нешковић Блануша одговор
Нешковић Блануша одговор
Facebook/printscreen

Љубиша Петровић је након вијести о искључењу из странке од стране Блануше поручио да је предсједник СДС-а кршио Статут странке и да га је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић водао као мечку по трибинама ПСС-а у Бањалуци.

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Тако се сукоб унутар СДС-а наставља, а све је извјесније да ће наредни период обиљежити унутарстраначка превирања и борба за одговорност након изборног пораза.

Ко ће поднијети оставку, а ко ће потенцијално бити искључен из СДС-а, остаје да видимо.

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Тагови :

Бранко Блануша

Желимир Нешковић

СДС

Љубиша Петровић

оставка

Искључење из странке

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